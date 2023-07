Tysiak et Kees bien de retour, Evrard au niveau les Red Flames fébriles en défense : ce qu’il faut retenir de Pays-Bas – Belgique (5-0)

À lire aussi

Mais le résultat et la physionomie étaient attendus avant même le match. Les Pays-Bas préparent la Coupe du monde là où les Belges rentraient de vacances et retourneront en congé encore quelques jours.

Du côté belge, malgré le faible enjeu, on peut tirer quelques enseignements.

Le remaniement défensif

On dit souvent d’Ives Serneels qu’il est frileux à effectuer des adaptations mais il n’en a jamais autant fait que ces derniers mois. Aidé aussi un peu par le manque d’enjeu des dernières sorties et par les multiples défections.

Dans ce sens, les retours d’Amber Tysiak et de Sari Kees ont repositionné Tine De Caigny plus offensivement (pendant un quart d’heure). Mais si les deux ex-équipières de Louvain étaient attendues comme titulaires, elles et la défense ont montré beaucoup de signes de faiblesse. Surtout dans le premier quart d’heures où la défense semblait complètement perdue, les joueuses ne sachant pas qui tenir ou comment se placer dans un système à trois, quatre, ou cinq derrière. De notre point de vue, le dispositif semblait flou.

L’intervention du VAR au quart d’heure (pour sanctionner une faute de main de Kees dans le rectangle) a alors permis aux Belges de se repositionner mais face aux Néerlandaises, le bloc belge n’a jamais été très serein devant Nicky Evrard.

Justine Vanhaevermaet est souvent redescendue prêter main forte à la défense belge qui s'est cherchée.

Offensivement, c’était le néant

Cette adaptation défensive a, alors, déforcé le côté offensif du dispositif. Les Belges ne sont pas montrées une seule fois dangereuses. Le trio Eurlings – Dhont – Blom n’a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. La faute à l’absence de transitions réussies venant du milieu de terrain, Missipo, Delacauw et Vanhaevermaet nageant dans la marée orange. On peut évidemment souligner l’absence de Wullaert mais même avec la capitaine, on n’a pas l’impression que les Belges auraient pu amener un peu de danger devant Van Domselaar.

Un monde de différence

Si la Belgique a été surclassée, ce n’est évidemment pas seulement du fait des nombreuses absentes (Wullaert, De Neve, Biesmans, Minnaert, Van Mechelen, Brackman, Petry, Detruyer, Ampoorter) mais simplement de la différence de niveau entre les deux pays.

En pleine préparation pour la Coupe du monde, les Néerlandaises étaient aussi plus affûtées que des Belges rentrant de vacances mais la différence de niveau est aussi naturelle. Techniquement et tactiquement, les joueuses d’Andries Jonckers ont donné une petite leçon aux Belges qui se sont montrées coupables d’énormes erreurs techniques et de placement. Impossible de rivaliser encore plus avec une équipe qui a monopolisé le ballon avec 77 % de possession.

Danielle van de Donk a donné le tournis à la Belgique.

Les retours de Kees et Tysiak

Avec les absences simultanées de De Neve (toujours absente), de Kees et de Tysiak, le sélectionneur a dû faire appel aux dépanneuses et aux seconds couteaux pour la défense centrale (De Caigny, Colson, Brackman, Biesmans, Vanhaevermaet, Cayman) ces derniers mois. Les retours de Kees et Tysiak, les deux ont d’ailleurs tenu 90 minutes, permettent de voir une éclaircie à ce poste même si les deux Limbourgeoises ont souvent été surmontées par le jeu rapide des Néerlandaises.

Amber Tysiak aurait mérité un autre scénario pour son retour.

Nicky Evrard en forme

Dans ce dispositif défensif, Nicky Evrard a tiré son épingle du jeu. Malgré une main fébrile sur le premier but de Lieke Martens, la keeper de Chelsea a de nouveau sorti un penalty, même si elle n’a rien pu faire sur le deuxième, tiré par Spitse, et a réalisé quelques parades. Evidemment, encaisser cinq buts ne permet pas de mettre la gardienne en évidence et pourtant, c’était peut-être l’une des meilleurs Flames sur le terrain de Kerkrade.

Nicky Evrard a été félicitée pour avoir arrêté, à nouveau, un penalty.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau ce lundi à huis clos. Elles se retrouveront en septembre en Nations League.