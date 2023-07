Recordwoman de caps chez les Flames, Janice Cayman rejoint Leicester en Angleterre

Alors qu’elle avait exclu un retour en Belgique et malgré des intérêts venus du Mexique, des USA, de l’Allemagne ou encore de l’Espagne, la compagne de la gardienne allemande Lisa Weiss (retraitée depuis cette saison et finaliste de la WCL avec Wolfsburg) a finalement opté pour l’Angleterre et un défi à relever dans un club qui a vu partir une douzaine de joueuses et qui a lutté jusqu’au bout pour le maintien en Barclays Women’s Super League.

À 34 ans, la recordwoman de caps chez les Red Flames apportera son expérience et sa polyvalence dans un championnat qui a le vent en poupe. Ses tests médicaux ont en tout cas révélé qu’elle était en forme, comme l’indiquent nos confrères du Nieuwsblad. On avait pu s’en apercevoir lors de l’amical contre les Pays-Bas le 2 juillet.

Leicester semble en tout cas un bon choix pour la trentenaire puisque le club peut lui assurer une place dans le onze de base, ce qu’elle n’avait pas à Lyon, devant se contenter d’un statut de réserviste et un surnom de couteau belge.

Elle qui recherchait un défi pour continuer à prendre du plaisir a tout en mains pour relever ce nouveau challenge. Elle y a signé pour une année avec une option pour une année supplémentaire.

”L’accueil a été chaleureux et je suis très heureux d’être ici, a commenté Janice sur le site du club. C’est un nouveau pays pour jouer au football pour moi, mais peut-être l’un des plus grands pays où jouer. Ce sera un grand défi, mais c’est très excitant d’être dans un nouveau championnat, de rencontrer de nouvelles équipes et de donner le meilleur de moi-même.”

Rappelons que dans sa carrière, l’Anversoise a aussi évolué aux USA : Blues de Pali (Los Angeles), Seminoles de Florida State (2009-2012) et Flash de Western New York en 2016.