Cayman, Wullaert, Vanhaevermaet, De Caigny, Kees : l’Euro WU19 leur a servi de tremplin

De cette équipe, l’Anversoise et Davina Philtjens sont toujours bien actives et au niveau des Flames. “On sentait qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire pour rivaliser avec nos adversaires mais ce tournoi a toutefois été un déclic”, confiait la nouvelle joueuse de Leicester au magazine de la Fédération “The World at our feet”. Il faut dire que face aux Allemandes physiques, les petites Belges ont peiné même si c’est en Suisse qu’elles ont décroché le meilleur résultat en WU19 avec un partage contre la Suède (0-0).

Depuis, la Belgique a pris part à trois autres éditions mais a toujours connu la défaite en phase de poules en 2011, 2014 et 2019. Pourtant, ces équipes pouvaient se baser sur des joueuses dont l’avenir les a menées vers le professionnalisme. Justine Vanhaevaermaet s’était d’ailleurs montrée décisive en égalisant face à la Russie en 2011 (défaite 3-1) de la tête sur un centre de Tessa Wullaert qui rejoignait deux mois plus tard le groupe d’Ives Serneels où elle est désormais capitaine. L’autre buteuse belge (avec un but contre l’Italie et la Suisse) de cette équipe était Maria-Laura Aga qui n’a jamais réussi à suivre la carrière de ses deux illustres équipières.

En 2014, c’est l’arrivée de Tine De Caigny. À l’époque, la jeune joueuse de 17 ans reste sur une finale à l’Euro U17 (disputé à quatre) avec la Belgique et vient de quitter les garçons de Vrasene pour découvrir le football avec les filles. À ce moment-là, elle évolue en défense centrale, un poste où elle a dépanné dernièrement chez les Flames, mais qu’elle devrait à nouveau quitter pour retrouver une place offensive comme Sari Kees et Amber Tysiak sont de retour.

Ces deux défenseuses ont fait partie de la dernière aventure à l’Euro WU19 qui leur a servi de tremplin. Kees est devenue capitaine d’OHL, vice-champion de Belgique, Tysiak a rejoint West Ham cet hiver. Toutes les deux sont devenues incontournables chez les Flames.

Putellas, Miedema, Renard… sont aussi passées par l’étape Euro WU19

Alexia Putellas est passée par l'Euro U19 avant de devenir une star européenne. ©AFP or licensors

Plusieurs joueuses, qui disputent la Coupe du monde dès ce jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande, se souviendront de leur participation à l’Euro WU19. La liste est évidemment très longue. La double Ballon d’or Alexias Putellas a par exemple disputé ce tournoi avant d’éclore à Barcelone et d’être une pièce maîtresse de l’Espagne.

Chez les Bleues, Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, les sœurs Cascarino (Delphine n’est pas du voyage à la Coupe du monde), Marie-Antoinette Katoto (forfait et joueuse la mieux payée du championnat français) sont aussi passées par cette étape. Et puis, il y a les joueuses qui peuvent se targuer d’avoir gagné l’Euro U19 et celui à l’étage supérieur.

Comme aux Pays-Bas que la Belgique affronte ce mardi soir. Nos voisines sont des habituées des phases finales et en 2014, elles décrochaient, en Norvège, le titre européen. Trois ans avant que Jill Roord, Viviane Miedema (forfait pour le Mondial) et Dominic Janssen ne doublent avec l’Euro remporté à la maison.

Et puis, ça peut ouvrir d’autres portes une fois la carrière terminée. Nadine Kessler, qui a remporté la finale de l’Euro U19 avec l’Allemagne en 2006 et 2007, est actuellement à la tête du football féminin de l’UEFA.