Xavier Donnay, sélectionneur des Red Flames U19 avant l’Euro : “Pour certaines, les U19 ne doivent être qu’une étape”

Cette “petite” version (deux poules de quatre) de l’Euro est l’avant-dernière étape avant le Championnat d’Europe, celui qui a sacré l’Angleterre à Wembley il y a un an. À la barre de l’équipe belge depuis quelques années, Xavier Donnay (aussi en charge du foot féminin à l’ACFF) emmène un groupe de 20 joueuses. Le 18 juillet, date de l’entrée en lice des jeunes Flames contre les Pays-Bas, ce sera sa troisième participation dans le staff. Dans la poule des Néerlandaises, de l’Allemagne et de l’Autriche, les Belges voudront avant tout exister mais pas seulement.

Coach, avec quelles ambitions démarrez-vous cet Euro ?

”Toutes les équipes ont l’ambition d’aller le plus loin possible. Après, il faut rester réaliste, encore plus quand il s’agit d’une nation comme la nôtre. On doit le faire en donnant la meilleure version de nous-même, en faisant de notre mieux et en jouant de la meilleure façon possible. Il sera important de bien commencer à Louvain. Tout est possible aussi dans ce genre de tournois. L’année passée, la Norvège était en finale avec beaucoup de premières années et n’avait pas été pointée parmi les favorites au départ.”

Xavier Donnay entraineur WU19 ©ennio cameriere

Jouer à la maison peut être un paramètre important pour des jeunes filles ?

”La gestion émotionnelle de jouer devant la famille, les clubs, des supporters doit effectivement être maîtrisée. Est-ce un avantage ou un stress supplémentaire ? On le sait, les attentes seront plus élevées. Mais depuis le début de la préparation, c’est un groupe qui vit bien, la dynamique est positive, l’enthousiasme est bien présent.”

Dans une poule aussi relevée, à quoi faites-vous le plus attention ?

”C’est un ensemble. La finalité est évidemment de réaliser un beau résultat mais pour y arriver, on est convaincu qu’il faut un plant tactique. Alors, on sera attentif aussi au style de jeu développé, sur le plan tactique le plus efficace. Être beau, c’est bien. Être bon, c’est mieux. L’idéal serait que l’équipe soit séduisante et gagne.”

La préparation a débuté fin mai. C’est long. Un peu comme les Flames l’année passée avant l’Euro au fond.

”Dans ce style-là en effet mais la préparation a été un peu plus allégée tout de même car on a été confronté à des contraintes scolaires. Dans ce groupe, on retrouve des 5e, des rhétos et des premières années en supérieur. En plus, on compte plusieurs régimes linguistiques (NdlR : les trois langues sont représentées) et donc, on est face à des calendriers différentes. Ensuite, comme la trêve a commencé tôt, il fallait aussi lancer la préparation assez rapidement. Le niveau physique des filles n’était pas non plus homogène car elles n’évoluent pas toutes en Super League. Il fallait donc remettre tout le monde sur le même niveau pour répondre athlétiquement.”

Comme pour les Flames, l’encadrement est aussi conséquent ?

”Le staff se compose de douze personnes. C’est un peu moins que pour les Flames mais le groupe est aussi plus petit (20 joueuses). En comparaison, l’Allemagne vient avec un staff de 18 personnes. On n’a pas à se plaindre des progrès réalisés. On est logé à la même enseigne que les garçons. Et puis, j’ai la chance de travailler avec Heleen Jaques en binôme (NdlR : elle quittera ses fonctions après l’Euro pour Bruges YLA en Super League). Son expérience et son expertise sont importantes. J’estime qu’avoir un staff mixte, c’est indispensable pour le développement des jeunes. Un peu comme à l’école.”

Lore Jacobs (en bleu), joueuse de l'année, devrait être l'une des révélations de l'Euro WU19.

Vous avez parlé d’un groupe à mettre à niveau. Des disparités existent ?

”On retrouve des joueuses confirmées en Super League – plus ou moins 70 % – et aussi des filles venant de D1 et D2. Peu ont eu du temps de jeu.”

70 % de SL, c’est bien ?

”Oui, ça veut dire qu’elles ont un certain rythme, une habitude de jouer au meilleur niveau belge avec ce que le niveau belge vaut évidemment. L’ensemble compose une bonne équipe. Par rapport à 2019, on a un banc qui est davantage qualitatif. C’est la conséquence de la progression du foot féminin avec l’émergence de profils à haut potentiel.”

On retrouve aussi pas mal de Wallonnes (35 %). Là où il n’y en avait que deux lors du dernier rassemblement chez les Flames (Lichtfus et Fon).

”Vu le travail effectué au sein de l’ACFF ces dernières années, on progresse en ce moment plus vite que les Flamands qui avaient un peu d’avance. La proportion chez les Flames reste une exception. En U15, cette année, on avait même un meilleur équilibre avec six francophones au coup d’envoi !”

Xavier Donnay a lancé la préparation en vue de l'Euro fin mai. ©ennio cameriere

La Belgique qui ne dispute pas la Coupe du monde, ça vous permet de disposer de Marie Detruyer, grand espoir, quasiment devenue une cadre chez les Flames.

”Si elles s’étaient qualifiées pour la Coupe du monde, on aurait fait avec. Finalement, le dilemme ne s’est pas présenté. Marie, je l’ai depuis quatre années et c’est une fierté de la voir percer à l’étage supérieur. C’est vraiment quelqu’un qui peut prendre, avec un caractère différent, le relais de Tessa Wullaert. Elle a aussi ce leadership et c’est important.”

Justement, est-ce facile de faire le pas vers les A ? En sachant que pour les U23, il n’existe actuellement que des rencontres amicales.

”Je n’ai pas de boules de cristal et il y a tellement de facteurs qui peuvent intervenir. Être titulaire dans un Euro U19 n’est pas une garantie pour l’avenir. Par exemple, en 2019 en Ecosse avec Kees et Tysiak, je voyais Constance Brackman s’imposer plus facilement. Pourtant, elle vient seulement de revenir dans le groupe élargi. Dans l’autre sens, Janice Cayman (NdlR : qui a participé à l’édition 2006), je crois que peu de monde aurait prédit une telle carrière. Tout est une question d’opportunités, de chance avec les blessures, de choix de vie. À 23 ans, on ne réagit pas comme à 18. Et puis, quand on regarde les statistiques de la dernière WCL, les U23 représentent moins de 17 % des effectifs. Il faut donc de la persévérance et cela dépend aussi des choix voir car clairement, on n’est pas dans le même schéma que les jeunes garçons.”

Valesca Ampoorter (en bleu) en duel avec Jill Janssens a déjà fait des apparitions chez les Flames d'Ives Serneels. Elle disputera aussi l'Euro.

Parce que c’est un milieu moins professionnel et qu’il y a moins d’opportunités de devenir pro ?

”Chez les garçons, à quelques exceptions près, on sent qu’ils pratiquent le foot avec l’ambition de devenir joueur professionnel. Chez les filles, cela reste d’abord un hobby, un jeu et si les sélections arrivent, c’est un bonus, du plaisir. Devenir joueuse professionnelle n’est pas un objectif quand une fille arrive dans un club. Je crois qu’elles ont plutôt l’ambition d’être businesswoman ou encore présidente. Pour l’instant du moins.”

Organiser ce tournoi peut amener un sérieux coup de boost dans ce sens ?

”Cette visibilité est une opportunité exceptionnelle dans l’engagement de nouvelles petites filles. C’est aussi montrer qu’elles travaillent aussi dur que les garçons et aussi physiquement. Ça peut booster l’engagement et par ricochet revoir les ambitions. Une petite fille pourrait très bien se dire qu’elle veut devenir la prochaine Marie Detruyer. Les filles du foot élites à Liège peuvent voir leurs ambitions évoluer en voyant ces modèles, ça peut les stimuler à s’entrainer encore plus pour aller porter ce maillot. J’espère en tout cas que cet événement sera une grande propagande en Belgique.”

Parmi votre sélection, certaines ont le potentiel pour suivre les traces d’une Wullaert ?

”Oui, plusieurs ont du potentiel. Des filles comme Detruyer ou Jacobs (joueuse de l’année) savent le chemin qui reste à accomplir pour être plus performantes. Pour elles, les U19 ne doivent être qu’une étape. Elles ont du talent technique, tactique et un physique qui leur permet de jouer un rôle en Super League. Elles doivent désormais développer leurs compétences mentales pour ne pas être des étoiles filantes. D’autres filles pourraient aussi jouer un rôle comme Humartus. Une Boutiebi aussi. Gauchère, sur le flanc, elle peut profiter de sa technique et de sa vitesse pour percer. Encore faut-il que des places se libèrent.”