Marie Detruyer, Loredana Humartus, Lore Jacobs : les trois Red Flames U19 attendues à l’Euro

Lore Jacobs, la révélation

Lore Jacobs a participé au sacre du RSCA Women avec ses 18 buts cette saison.

Cette dernière est d’ailleurs la révélation de la saison. À 18 ans, l’attaquante d’Anderlecht a marqué la saison en Super League de son empreinte avec ses 18 buts. Une première saison réussie à Anderlecht qui lui a valu d’être plébiscitée pour le trophée de Joueuse de l’année, succédant à Laura De Neve. “Je ne m’y attendais pas, sourit la jeune femme. J’étais déjà super contente de voir mon nom dans le top 3. C’est aussi grâce à l’équipe évidemment.”

Arrivée au Sporting en provenance de Gand en suivant le chemin du coach Dave Matthues, la n°9, qui avait été victime d’un accident il y a un an, a prolongé jusqu’en 2025, une confiance qui devrait lui permettre de continuer à s’illustrer en Super League, voire davantage. “Les Flames d’Ives Serneels ? Je n’y pense pas actuellement, je me focalise sur les U19 et l’Euro (NdlR : elle est encore première année) et en championnat, je suis concentrée sur mes performances à Anderlecht. Le reste et mon avenir, on verra.”

Durant le tournoi, le staff espère voir ses statistiques aussi belles qu’en Super League. Et le début de la préparation les avait en tout cas rassurés. “J’espère qu’elle sera la révélation car elle est arrivée très en avance physiquement lors de la préparation. Elle était déjà très affûtée, se souvient Xavier Donnay, le sélectionneur. Ça veut dire qu’elle a travaillé de son côté après la fin de saison avec Anderlecht. Avec son style de jeu, elle peut rivaliser avec ses adversaires sur le plan athlétique, elle va pouvoir exploiter ses qualités techniques, son sens du jeu et de la finition. On espère qu’elle sera un pion essentiel de l’équipe au niveau offensif avec Marie dans ses parages. Elle a encore une grande marge de progression, mais elle a aussi la tête sur les épaules.”

Marie Detruyer, la boss

Marie Detruyer (OHL) est déjà un élément incontournable depuis deux ans en Super League. ©BELGA

À 19 ans, Marie Detruyer joue ses dernières minutes avec la sélection de Xavier Donnay. Depuis huit mois, la Brabançonne a déjà réalisé le pas vers les A d’Ives Serneels. Une arrivée dans ce groupe qui était d’ailleurs attendue. Preuve que la Dilbeekoise, buteuse en Angleterre lors de l’Arnold Clark Cup, n’est plus une espoir mais déjà un élément important en Belgique. Sa deuxième place consécutive au trophée de la Joueuse de l’année démontre aussi sa régularité en Super League. Detruyer est d’ailleurs attendue comme étant la future pièce maitresse, l’une des prochaines leaders chez les Flames alliant technique, vision du jeu, charisme et humilité. Ces atouts, elle va les mettre à profit lors de cet Euro. “Ce leadership, je sais que c’est ce qu’on attend chez moi et je veux réussir. Redescendre en U19 pour l’Euro était important. C’est un groupe de copines. À la maison, l’équipe veut réaliser un résultat et je veux les aider, signale la milieu de terrain offensive qui combine OHL avec ses études et qui aimerait réaliser une belle carrière. La différence avec les Flames, c’est qu’évidemment elles sont toutes professionnelles ou presque même s’il n’y a pas beaucoup de changements. À l’Euro, on va d’abord essayer de passer la phase de poules et puis on avisera. Évidemment, l’ambition, c’est de gagner mais il faut aussi être réaliste et éviter de se mettre trop de pression.”

Loredana Humartus, enfin prête à faire le pas

Loredana Humartus (Standard) a connu une saison compliquée avec deux blessures mais est revenue au bon moment. ©Moisse

En défense centrale, Xavier Donnay pourra compter sur Loredana Humartus. L’une des deux germanophones de la sélection (avec Ademi) a connu une saison minée par deux blessures (déchirure et clavicule) subies en sélection U19. “Pour moi, l’Euro, c’est le point culminant de ma saison, sourit la native de Weywertz. J’ai bien travaillé et j’ai retrouvé mon rythme.”

Le nom d’Humartus est, comme celui de Detruyer, déjà un habitué des feuilles de match de la Super League, Loredana étant une titulaire indiscutable depuis plus de deux ans au Standard. “C’est un grand espoir pour l’avenir, ajoute le sélectionneur Xavier Donnay. Elle a une grande capacité dans le duel défensif et elle est en progression dans la construction du jeu.”

Avec une Heleen Jaques comme mentor en sélection, Humartus espère voir l’Euro comme un tremplin vers les Flames. Il y a un an, avant l’Euro en Angleterre, Tessa Wullaert avait déjà plaidé sa cause en indiquant qu’elle méritait d’être appelée en A. “Mais à ce moment-là, je n’étais pas encore prête mentalement à faire le pas, souffle la joueuse. J’ai grandi, j’ai beaucoup appris et j’ai pris de l’expérience. J’espère qu’Ives Serneels continuera à m’appeler car je suis prête désormais. Mon avenir ? Dans les 2-3 ans, j’espère pouvoir viser un transfert à l’étranger.”