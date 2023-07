Un résultat un peu forcé: la Belgique a entamé l’Euro par une défaite, un peu lourde

Un résultat très flatteur pour les Pays-Bas. Elles ont eu, certes, la possession et elles ont le plus souvent gagné le défi physique mais les Belges ont pourtant été séduisantes. Malheureusement, être belles ne suffit pas pour obtenir des résultats. Sur le 3e but, elles ont même voulu trop jouer et bien relancer, voyant alors Tolhoek plus prompte dans le rectangle.

L’efficacité et la percussion dans le rectangle adverse ont beaucoup manqué dans le camp noir-jaune-rouge pour cette entrée en matière. Une grosse déception pour la bande à Detruyer consciente que l’écart n’était pas si grand.

Belgique : Covent ; François (80e Lievens), Humartus, Littel, Vanhoudt ; Bosteels, Ampoorter (65e Helsen), Detruyer, Boutiebi (80e Rosala), De Meester (65e Zang Bikoula), Jacobs.

Pays-Bas : Liefting, De Klonia (82e Kroese), Buurman, De Ridder, van Ooster, Van Gool, Noordman (90e+1 Thomas), Henry, Keukelaar (82e Frijns), Huizenga (74e Tolhoek).

Arbitre : Ms. Augustyn (Pol).

Avertissements : Boutiebi.

Les buts : 30e Huizenga (0-1), 55e Henry (0-2), 87e Tolhoek (0-3).