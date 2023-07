La Belgique battue d’entrée à l’Euro féminin U19 : “On n’a pas été à la hauteur de l’événement”, affirme le sélectionneur Xavier Donnay

À lire aussi

Conscient d’avoir eu des opportunités, le groupe sait qu’il a trop subi le match face à des rivales pas forcément plus fortes. “On n’a pas été à la hauteur de l’événement”, affirme Xavier Donnay le sélectionneur. “Le score est un peu lourd au vu de la physionomie mais il y a surtout le regret de ne pas avoir pu développer notre jeu avec nos qualités, de ne pas avoir pu montrer vraiment de quoi nous étions capables. Le stress a joué, on a été trop impressionné par l’adversaire, les circonstances, l’atmosphère. Et puis on donne deux cadeaux à l’adversaire.”

Les Pays-Bas ne réussissent décidément pas à la Belgique ces derniers temps puisque les Flames ont été battues en amical 5-0 début du mois et les Diablotins n’ont pas fait mieux qu’un partage à l’Euro U21. Mais en face des Belges à Louvain ce mardi, les rivales n’ont pas manqué leur début de match. “C’est adversaire fort, bien présent dans les duels alors que nous, on a été un peu trop soft, souffle le head coach. On a été trop tendre dans les rectangles, on a manqué d’intransigeance, elles étaient un peu trop gentilles. Dans le trafic aérien, on aurait pu faire mieux.”

Le coach se veut volontairement fort dans ses paroles, conscient du potentiel de son groupe même si l’efficacité a fait défaut. “On sait aussi avoir la possession mais malheureusement, le stress nous a fait déjouer et on a eu trop de déchets. Les lectures de jeu n’étaient pas les plus adéquates. Pourtant, on s’est créé des possibilités, du danger. La preuve, on a eu plus de corners mais on n’a pas été efficace. Le gros point positif, c’est d’avoir pu les déstabiliser. Maintenant, même si cette expérience est négative, on va grandir. N’oublions pas que pour ces filles, c’est aussi une première ce tournoi.”

”Faut relever la tête”

Titulaire en défense centrale, Loredana Humartus n’a pu aider l’équipe à éviter le piège néerlandais. Plus cyniques et plus percutantes que les Belges, les Bataves ont pris une petite option pour les demi-finales. “On voulait gagner pour se donner un peu de sécurité avant vendredi mais voilà, c’est le foot, il faudra relever la tête, confie la joueuse du Standard. On avait bien préparé le match pourtant et avant le 0-1, on était bien dans le match mais le but nous a cassées. On savait que le pressing allait être haut mais on sait aussi jouer au foot. Malheureusement, on n’a pas réussi. On doit travailler ça et éviter les fautes. On doit aussi se montrer plus efficaces. Le stress n’a pas aidé. Le match, le tournoi, c’est un tout qui a joué et qui a fait qu’on a perdu notre foot.”