Pour accueillir l’Euro WU19, le Tivoli de La Louvière et le Leburton de Tubize se sont mis sur leur 31

Anciennes enceintes de la D1, Leburton et Tivoli ont déjà accueilli par le passé des matchs de sélections de jeunes et espèrent, pour les matchs de la Belgique, voir autant de monde que les 3 300 de Louvain mardi. Pour l’occasion, ils ont surtout dû effectuer une petite mue, laissant le rose prendre un peu le pas sur leurs couleurs respectives. Il a aussi fallu aménager et décorer les lieux comme les vestiaires, les travées, faisant tout briller pour leurs invitées prestigieuses.

”C’est surtout des petites retouches de maintenance, nous explique Vincent Lorent de la Maison des Sports à La Louvière où s’est joué République tchèque – France mardi. L’idée était de le remettre dans un état digne de l’événement.” Sollicités, les clubs de Tubize/Braine et de la RAAL, en tant que locataires, seront mis à contribution pour ce rendez-vous qui “ne coûte rien”. “On ne paie rien car c’est la Fédé qui prend tout en charge, mais on ne reçoit rien non plus, sourit le Louviérois. On est content, ça fait une belle petite pub.”