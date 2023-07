À nouveau une cruelle défaite pour les Red Flames U19 à l’Euro: "Faire douter l’Allemagne, c’est exceptionnel"

Malheureusement, comme à Louvain, c’est le manque d’efficacité qui a éteint les chances belges d’aller plus loin que la phase de poules dans son Euro.

”Faire douter l’Allemagne, c’est tout de même exceptionnel, sourit Xavier Donnay, le sélectionneur. Malheureusement, on encaisse sur un de nos temps forts et les adversaires ont pu compter sur leur puissance. On était la meilleure équipe sur le terrain.”

Ça n’a pas suffi à décrocher enfin une victoire dans un ce tournoi en cinq participations. “Mais l’Allemagne reste l’Allemagne et tout son palmarès : des titres en U17, U19 et en A aussi… soupire le coach. On a eu des situations pour marquer mais on hésite et on est contré alors que l’Allemagne s’est moins présentée dans le box mais marque deux buts. C’est aussi ça la culture de la gagne. Ça se travaille et ça se transmet de génération en génération.”

Si la Belgique a subi un 2e revers, elle ne s’est pas écroulée et c’est aussi ça le point positif. “On a continué à jouer vers l’avant, à soigner les relances, on a joué au ballon et les remplaçantes ont aussi amené leur petite touche. Mais en face, on savait que l’Allemagne en transition était très forte. Pourtant, dans ces situations, on est resté en place. Collectivement, le match était très réussi.”

L’objectif lundi contre l’Autriche sera d’enfin débloquer son compteur victoire dans un Euro WU19.