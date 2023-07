Euro féminin U19 : malgré une belle prestation, la Belgique a été battue par l’Allemagne (0-2)

Cruel, car la bande à Xavier Donnay a fait mal aux Allemandes. On savait la Belgique capable d’aller malmener une équipe de ce niveau au vu de ce qu’elle avait montré face aux Néerlandaises. Malheureusement, l’efficacité a de nouveau fait défaut face une équipe qui sait de son côté se montrer très clinique dans ses occasions comme mardi face à l’Autriche.

Cruel, car après les deux premières minutes très chaudes devant Covent, ce sont les Flames qui ont mené la vie dure à la défense allemande. Et si Boutiebi avait eu le même gabarit que la Néo-Zélandaise Wilkinson, buteuse lors de Nouvelle-Zélande-Norvège à la Coupe du monde, Adamczyk aurait été bien plus en difficultés à la 35e.

Cruel, car c’est après cette occasion et ce temps fort belge que l’Allemagne, en contre, a donné un premier coup aux Flames. En un rien de temps, l’attaquante Kett s’est retrouvée dans le rectangle belge résistant à Bosteels pour mystifier Covent d’une belle frappe croisée.

Cruel, car on n’a jamais senti une équipe belge aussi bien face à un tel niveau, à l’image d’une Marie Detruyer qui aurait eu sa place dans l’équipe allemande. Dans l’intensité, l’animation, le jeu, les Belges ont rectifié par mal de choses et présenté du danger mais la densité adverse était telle que chaque occasion belge était bloquée par un pied allemand. Le mur blanc a fait la différence face au manque d’efficacité, à nouveau, des Flames U19. Un coach spécifique pourrait être la solution ?

Et puis, c’est cruel pour Covent qui semblait être sur la trajectoire de la balle sur le deuxième but (une combinaison sur coup franc et un tir de loin) mais qui a finalement dû se retourner après avoir connu une soirée un peu tranquille, bien aidée par sa défense, et qui ne pouvait de toute façon rien faire sur le 0-1.