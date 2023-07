Pourquoi la Belgique WU19 fera mieux contre l’Allemagne après la défaite face aux Pays-Bas à l’Euro

Si elles ne partaient pas avec les faveurs des pronostics avant ce tournoi, les jeunes Red Flames se montraient toutefois ambitieuses. Pour conserver un espoir de passer en demi-finales, elles seront motivées à relever la tête trois jours après avoir séché leurs larmes. Pour atteindre leur rêve, les Belges devront surtout faire mieux. Mais cela ne semble pas inaccessible pour la bande à Xavier Donnay qui n’aura plus rien à perdre.

1. Le stress sera évacué

Peu habituées à recevoir autant d’attention et de sollicitations en sélection et à jouer devant 3 000 personnes comme au King Power at Den Dreef Stadion de Louvain ce mardi, les Red Flames U19 avaient été impressionnées par l’ampleur de l’événement. Le stress avait alors impacté le jeu des Belges en début de match. Trois jours plus tard, il aura théoriquement disparu pour ce vendredi. Les joueuses évolueront en plus au Leburton à Tubize, un stade par lequel les sélections de jeunes sont déjà passées et qui paraîtra moins impressionnant que le stade officiel des Flames.

2. Covent a été coachée par Nicky Evrard

Titulaire à Bruges et entre les perches de la Belgique, Jorin Covent a connu une soirée difficile face aux Pays-Bas. Surprise sur la déviation sur le premier but, elle n’a pu s’imposer dans les airs. Sur le deuxième but, elle n’a pu détourner le ballon qui est allé se loger en pleine lucarne alors qu’elle avait elle-même mal relancé le ballon dans les pieds des Néerlandaises. En pleurs après le match, elle a reçu le soutien et les conseils de Nicky Evrard en personne dans les vestiaires. Un réconfort bienvenu.

3. Elles savent jouer au foot

Si, physiquement, le côté athlétique des Néerlandaises semblait un niveau supérieur, les Belges n’ont pas coulé dans l’intensité. Une fois leurs émotions gérées et contenues et après avoir fait le dos rond, elles ont montré de belles choses. Emmenées par leur capitaine Marie Detruyer, les Red Flames U19 savent jouer au foot, savent combiner et apporter du danger alors que, défensivement, ça tenait la route. Il suffira à être efficaces devant.