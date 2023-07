Euro WU19 : encore en lice pour les demi-finales, la Belgique doit d’abord penser à marquer !

À lire aussi

”On peut toujours rêver même s’il faut un peu rester réaliste, soufflait Xavier Donnay, le sélectionneur après la défaite de vendredi et qui s’attendait plutôt à une victoire des Néerlandaises face à l’Autriche. Nous, on doit rester sur notre objectif qui est désormais de décrocher enfin cette première victoire.”

Il est vrai qu’en cinq participations, les troupes noir-jaune-rouge n’ont, pour l’instant, jamais fait mieux qu’un partage. Et ça date ! En 2006, face à la Suède.

”C’est un beau challenge ! s’enthousiasme le Head Coach. On sait que les filles seront motivées. À nous de rendre l’équipe plus belle, meilleure et surtout plus efficace. Il faut se montrer plus intransigeant dans les deux box !”

Devenir des tueuses dans le rectangle

Avant la victoire, il faudra d’abord réussir à marquer et à matérialiser au marquoir les temps forts que l’équipe s’est créés lors des deux premiers matchs. Les entrainements ont donc été distillés dans ce sens, sans forcément de coach spécifique pour les avants à la rescousse. Les Young Red Flames doivent donc en peu de temps à devenir des tueuses dans le rectangle adverse.

”Il faut aussi de la réussite au moment opportun. Quand on était dans un temps fort et qu’on avait une fenêtre de tir, on hésitait et ensuite, la puissance allemand faisait la différence. En Belgique, même si on progresse, le plus gros défi ces prochaines années sera de rattraper le retard athlétique et face à des nations au réservoir beaucoup plus large, c’est compliqué mais on est fier et content de ce que les filles ont montré jusqu’à présent.”

L’Autriche, pas si simple

Sur papier, on pourrait croire que l’Autriche est l’adversaire le plus abordable pour les Belges. Mais le résultat face aux Pays-Bas démontre, au contraire, que c’est un concurrent redoutable. Ce que les Autrichiennes avaient montré en première période face à l’Allemagne ne laissait d’ailleurs pas augurer un tel résultat final (0-6) face à des Allemandes très fortes en transition. Mais ce lundi, la Belgique partira de nouveau avec le statut d’outsider. “J’espère que lundi, on débloquera enfin notre compteur. Pour avoir cette culture de la gagne comme l’Allemagne, il faut bien que ça commence un jour. Pourquoi pas lundi ?”