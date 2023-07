Mondial féminin 2023 : les Américaines et les Japonaises débutent bien, les Anglaises ne séduisent pas

Dans le groupe C, le Japon (FIFA 13) n'a laissé aucune chance à la Zambie, modeste 103e au ranking mondial. Les Nippones se sont imposées 5-0 mais ont vu deux de leurs buts annulés pour hors-jeu par le VAR. La Zambie a eu la malchance de perdre sa gardienne de but, exclue dans les arrêts de jeu. Riko Ueki a converti le penalty qui a dû être retiré (90e+11). Les autres buts japonais ont été marqués par Hinata Miyazawa (43e, 62e), Mina Tanaka (55e) et Jun Endo (71e). Vendredi, l'Espagne avait dominé le Costa-Rica 3-0 dans l'autre match du groupe C.

Championne d'Europe, l'Angleterre (FIFA 8) n'a pas brillé contre Haïti (FIFA 61) s'imposant 1-0. Georgia Stanway a dû s'y reprendre à deux fois pour marquer son penalty (29e), la gardienne Kerly Theus a arrêté le premier envoi mais a bougé trop tôt ce qui donna une nouvelle chance à l'Anglaise. En fin de match (81e), un arrêt du pied de la portière anglaise Mary Earps a préservé le succès.

Dans l'autre match du groupe D, le très ouvert Danemark (FIFA 15)-Chine (FIFA 16) a tourné à l'avantage des Scandinaves 1-0 qui ont marqué l'unique but à la 90e par Amalie Vangsgaard.