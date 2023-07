Euro WU19 : dans un match fou face à l’Autriche, la Belgique termine l’Euro par un partage (3-3)

C’est d’ailleurs dos au mur et sans plus vraiment d’espoir, vu l’évolution du score de Pays-Bas – Allemagne, que les joueuses de Xavier Donnay ont livré la plus belle mi-temps du tournoi. Plus directes dans le jeu, plus offensives et avec des ailières percutantes, les Belges ont donné du répondant à des Autrichiennes qui devaient gagner pour continuer l’aventure (sans regarder l’autre score).

Remontées à bloc en deuxième période, les deux équipes ont alors donné du spectacle aux 1579 spectateurs du Tivoli de La Louvière avec cinq buts en moins d’un quart d’heure. Voulant à tout prix sauver l’honneur à la maison et enfin débloquer leur compteur victoire, la Belgique a pressé et a multiplié les assauts grâce notamment à des corners très dangereux.

Malheureusement, que ce soit Jacobs ou Detruyer, les Belges sont tombées sur un énorme os dans les cages autrichiennes. La keeper de Sturm Graz Marianna Ell Sherif a en effet sorti plusieurs ballons chauds dans le dernier quart d’heure, privant la Belgique d’un succès historique mais c’est finalement les Néerlandaises et l’Allemagne qui disputeront les demi-finales jeudi.