Les Red Flames éliminées de l’Euro U19 en ayant offert du spectacle face à l’Autriche : “Il a manqué la cerise sur le gâteau”

Pourtant, encore une fois, les Flames sont sorties du terrain en étant frustrées après avoir réagi de la meilleure des manières en deuxième période, comme s’il fallait être à chaque fois menées pour enfin se libérer et lâcher les chevaux.

"Ce partage, c'est comme une victoire."

”Il a manqué la cerise sur le gâteau, confirmait Xavier Donnay. Encore une fois, on compromet notre première période avec des cadeaux à l’adversaire. Je n’étais pas heureux du comportement et de l’attitude de l’équipe. Et puis finalement, on a montré un visage positif et séduisant face à une équipe qui est plus mature dans le physique, l’influence envers l’arbitre… Elles ont joué avec bravoure. C’est comme une victoire quand on voit la prestation de la gardienne autrichienne (NdlR : qui a tout repoussé après le 3-3).”

Évidemment, avec un point sur neuf, le bilan comptable est négatif. La prestation en demi-teinte en ouverture de l’Euro avait déjà réduit les chances belges. Ce qui a mis les Belges en difficulté. Pourtant, le coach reste positif sur la prestation de ses troupes. “Face à l’Allemagne, on a presque réussi une masterclass. On a eu 51 % de possession de balles. Il ne faut pas oublier qu’on a joué deux grosses nations européennes. L’équipe a, à chaque fois, bien réagi.”