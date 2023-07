Dans le groupe H, la Colombie a pris le dessus sur la Corée du Sud pour le dernier match de la première journée de la phase de poules. Les Colombiennes ont fait la différence en fin de première période avec des buts de Catalina Usme sur penalty (30e) et de Linda Caicedo (39e). Malgré cette défaite, la Corée du Sud aura écrit l'histoire du Mondial féminin en alignant la plus jeune joueuse de l'histoire lors de la montée de Casey Phair, âgée de 16 ans et 26 jours.

La Colombie rejoint l'Allemagne, qui a déroulé face au Maroc lundi (6-0), en tête du groupe H. Les deux équipes comptent chacune trois points contre zéro pour la Corée du Sud et le Maroc.

Tombeuse de la Norvège lors de la première journée, la Nouvelle-Zélande, pays-hôte avec l'Australie, a cette fois été surprise par les Philippines. Grâce à un but de Sarina Bolden (24e), les Philippines décrochent la toute première victoire de leur histoire en Coupe du monde.

Dans la foulée, la Suisse et la Norvège ne sont pas parvenues à se départager (0-0). Battues par la Nouvelle-Zélande dans le match d'ouverture, les Norvégiennes ont subi un nouveau coup dur avec la blessure à l'aine d'Ada Hegerberg avant le coup d'envoi. La lauréate du Ballon d'Or 2018 a été remplacé à quelques secondes du coup d'envoi.

Au classement du groupe A, la Suisse occupe la tête avec 4 points, un de plus que la Nouvelle-Zélande et les Philippines. La Norvège est 4e avec 1 point.