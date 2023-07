En cinq ans, Sakina Ouzraoui Diki est passée du RWDM à la Coupe du monde féminine : “C’est magique”

Ces deux émotions, la joueuse d’Anderlecht Sakina Ouzraoui Diki les a vécues en direct de Melbourne. Titulaire avec cette nation néophyte, la Bruxelloise ne s’attendait pas à une telle claque, elle qui vit un rêve éveillé avec sa sélection depuis dix mois, aux côtés de Rkia Mazrouai (Charleroi). ” Disputer la Coupe du monde avec le Maroc, c’est magique, s’enthousiasme-t-elle. Je ne réalise pas que je joue la Coupe du monde. Maintenant que j’y suis, ce que je veux, c’est avoir le plus de temps de jeu et aller le plus loin possible. Il y a cinq ans, jamais je ne l’aurais imaginé ! Que ça va vite !”

C’est que la n°19 du Maroc a brûlé les étapes. Il y a cinq ans, elle arpentait encore les pelouses de P1 bruxelloise avec le RWDM. “C’est Patrick Wachel (NdlR : qui a enchainé les titres à Anderlecht avant de céder sa place à Joham Walem à l’été 2021) qui m’a lancé à Anderlecht alors que j’étais en P1. Il a cru en moi. Je ne le remercierai jamais assez, car c’était assez fort de sa part ; il avait une telle confiance en moi. C’est grâce à lui que je suis la joueuse que je suis actuellement.”

Un choix à 18 ans

Un passage d’un an à Bruges et une place de titulaire indiscutable en Super League plus tard, la Bruxelloise reviendra au Lotto Park une fois le Mondial terminé. Le plus tard possible, espère-t-elle. Dans une poule avec l’Allemagne, la Colombie et la Corée, elle aimerait porter ce maillot des Lionnes de l’Atlas le plus longtemps possible cet été, elle qui avait pourtant été repérée dans les sélections de jeunes en Belgique.

Il y a quelques années, Sakina Ouzraoui Diki avait porté les couleurs de la Belgique chez les jeunes. ©DR/Sevil Oktem

Mais née à Barcelone de parents marocains, la jeune femme n’a jamais vraiment eu à choisir même si sa technique, sa vitesse et sa vista seraient les bienvenues chez les Red Flames. “J’ai toujours été en contact avec le Maroc. Ça a pris un peu de temps que tout soit en ordre administrativement, mais je n’ai jamais hésité. À l’époque des jeunes Red Flames, c’était toutefois une fierté pour moi qui venait du RWDM. J’étais la seule qui évoluait si bas. C’était magique à côté de joueuses d’OHL notamment. À partir des U18, j’ai dû faire un choix et il a toujours été clair en faveur du Maroc. Je remercie beaucoup la Belgique, elle m’a beaucoup donné. Elle a une place dans mon parcours. J’aurais pu aussi prendre la nationalité sportive espagnole, mais le Maroc, c’est vraiment différent pour moi.”

L’euphorie marocaine

Arrivée il y a 10 ans à Bruxelles, suite à un changement professionnel de son papa, avec sa petite sœur et son petit frère, Sakina Ouzraoui Diki s’est vite intégrée par sa personnalité et sa sensibilité sociale mais aussi par le ballon rond qui s’est vite imposé dans son quotidien jusqu’à faire de cette attaquante une actrice importante de la Super League et une Lionne de l’Atlas le jour de son anniversaire, le 29 août 2022. “Quel magnifique cadeau !, se souvient-elle. C’était une surprise incroyable ma sélection. Il y avait du stress ce jour-là mais c’est une équipe soudée autour de joueuses expérimentées.”

À lire aussi

Avec le Maroc, Sakina et ses équipières auront à cœur de faire mieux dimanche contre la Colombie et surfer sur la dynamique qui s’est emparée du pays. Après la 4e place au Qatar des messieurs et les U23 qui ont remporté la CAN. Des exploits qui doivent inspirer les joueuses de Reynald Pedros qui ont pu lancer leur préparation au Complexe Mohamed VI avant de s’envoler vers l’Océanie. “C’est vrai qu’on sent les performances des hommes au-dessus de nous. Même avec les journalistes, on nous compare. C’est une bonne pression. C’est un modèle pour nous. On est parties aussi sur un pied d’égalité. On reçoit le même soutien en disposant des mêmes infrastructures et des mêmes conditions.”

Quand elle reviendra de l’Océanie, elle aura pas mal de souvenirs à raconter à Anderlecht. Là-bas, son statut changera aussi. Son expérience sera déjà plus grande. “Désormais, je pourrai en faire mon boulot à 100 %. C’est un cap que je franchis dans ma carrière. Dans dix ans, je ne sais pas où je voudrai être. Tout évolue très vite. Quand on voit l’évolution en Arabie saoudite… Mais jouer une saison au Maroc, ça pourrait être un objectif dans ma carrière.”