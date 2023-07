Euro féminin U19 : l’Espagne vient à bout de l’Allemagne aux tirs au but et reconduit son titre

L’Espagne prend doucement la main sur l’Europe, chez les jeunes ! Ce dimanche à Louvain, la sélection ibérique U19 a reconduit son titre après avoir battu l’Allemagne aux tirs au but. Au terme des deux prolongations, aucune des deux équipes n’avait pu ouvrir le score dans un match animé et équilibré. Les Allemandes ont comptabilisé une occasion de plus sur l’ensemble de la partie (10 contre 9) mais sans réussir à tromper Txell Font. Dans l’épreuve de vérité, les Espagnoles ont mieux maîtrisé la séance même si elles ont aussi connu deux échecs.