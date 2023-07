La Coupe du monde féminine se joue sans la Belgique : “La Belgique y aurait eu sa place”, affirme Katrien Jans, la manager du foot féminin en Belgique

Un mois chargé pour le foot féminin sur lequel la Fédération belge espère capitaliser pour améliorer le niveau des Red Flames dans un avenir pas trop lointain. Un futur qui passe à court terme, notamment, par l’organisation du Mondial 2027 que la Belgique convoite en compagnie des Pays-Bas et l’Allemagne.

Dans ce cadre, une délégation belge est partie en Australie ce lundi, avec des représentants allemands et néerlandais et les autres candidatures (Brésil, Afrique du Sud et USA/Mexique) ; un an avant l’attribution, attendue le 17 mai 2024. Katrien Jans, la Manager du football féminin à la RBFA, dresse le bilan de l’Euro et évoque le niveau du Mondial.

Katrien, à quoi sert ce voyage en Australie ? À voir les matchs ? À prendre des notes ?

”Ce sera un enchaînement de meetings, de présentations. On sera dans l’observation. Ce sera l’occasion de poser toutes nos questions. On a reçu, en mai, toute une liste d’exigences et on pourra observer directement la mise en pratique.”

À un an de l’attribution, où en est la candidature ?

”On avance bien. On y travaille chaque semaine. Chaque pays a son groupe de travail de 25-30 personnes. Chaque semaine, on a des réunions et on a des deadlines assez strictes. Le planning a été établi pour qu’on soit prêts à temps. Évidemment, il faudra refaire une analyse sur la fin mais j’espère qu’on pourra continuer comme ça malgré un dossier assez lourd et intense.”

Vous avez trois concurrents. Ça diminue vos chances ?

”Si on avait peur, on ne se serait pas lancé dans la bataille. Je pense que la décision sera assez politique même si la procédure a changé avec une voix par pays. On garde un œil sur la concurrence mais on se concentre surtout sur ce que nous, on a à faire. On doit réaliser un bon dossier en répondant le mieux possible à tous les critères pour ne pas avoir de regrets au moment du dépôt.”

Sait-on déjà quels sont les trois stades belges ?

”On ne peut pas encore dévoiler les noms mais notre volonté est qu’il y en ait un dans chaque région.”

guillement "Pour progresser, on doit changer cet état d'esprit de "petits Belges"."

L’organisation en Belgique de l’Euro WU19, c’était une bonne petite répétition ?

”C’est compliqué car c’est difficile à comparer. La Coupe du monde, c’est beaucoup plus grand. Évidemment, sur certains aspects comme les bénévoles, on peut se baser sur ce qu’on a fait ces deux dernières semaines mais cela reste plus petit. Comme c’est une équipe assez jeune pour tout ce qui est de l’opérationnel, elle a pu prendre de l’expérience avec l’Euro. C’est une bonne chose. Pour une Coupe du monde évidemment, les contraintes sont aussi plus relevées. Le Mondial, c’est 32 équipes à répartir sur les trois pays, là où il n’y en avait que huit pour l’Euro. Ça multiplie les camps d’entrainement notamment. En termes d’exigences, ce qui est demandé par la Fifa est identique à la Coupe du monde messieurs.”

Katrien Jans. ©AFP

Vu le nombre de spectateurs (3400 à Louvain, 2500 à Tubize et 1500 à La Louvière) pour les Red Flames U19. Le bilan est positif ?

”Je pense qu’il est plutôt bon. On a beaucoup travaillé en amont sur la promotion pour y arriver. C’était quelque chose de nouveau, donc on ne savait pas trop à quoi s’attendre. Il y avait surtout une bonne ambiance familiale. Les animations autour des matchs ont permis de montrer que c’est une chouette expérience aussi à vivre.”

Par contre, l’élimination en phase de poule reste une déception vu les matchs.

”C’étaient deux poules très relevées. Par contre, le foot qu’on a proposé, c’était bon. Le 3-0 contre les Pays-Bas n’est pas représentatif du terrain. Le point positif, c’est que l’écart avec les grandes nations se résorbe. L’enseignement à tirer, c’est qu’on doit arrêter d’être dans cette posture de petits Belges. On doit plus croire en nous. Mais l’expérience qu’ont l’Allemagne et les Pays-Bas de ce genre de tournois, c’est ce qui nous a clairement manqué, tout comme cet état d’esprit. Sur le terrain, si on a proposé quelque chose de consistant, on a tout de même commis trop d’erreurs. On donne une grande partie des buts encaissés et quasiment à chaque fois de la même façon.”

guillement "Pour le Mondial 2027, on ne se focalise pas sur les concurrents."

En vue de 2027, c’est une base de travail positive pour les Flames ?

”Oui, il faut continuer davantage à travailler chez les jeunes car c’est l’avenir. On doit mettre au point un plan vers 2027, qu’on obtienne ou pas l’organisation. Pour cet Euro, elles ont eu six semaines de préparation, ce qui est un grand progrès. On doit désormais impliquer et inciter les clubs à mettre en place toute l’année cette intensité. Il faut évidemment augmenter le niveau physique des joueuses. Chaque année, ce genre de tournoi offre de l’expérience aux jeunes mais c’est difficile de se qualifier. Derrière les grosses nations, il reste peu de places.”

Revenons à la Coupe du monde. En voyant le niveau des matchs et des équipes comme le Portugal – qui a éliminé la Belgique en qualifis- la Belgique y aurait eu sa place ?

”Pour moi oui quand on voit l’Euro qu’on a fait l’année passée. Mais on aurait été versés dans une poule très forte. On aurait toutefois élaboré une préparation dans ce sens et les joueuses auraient été prêtes. Mais contrairement à France 2019, on n’a pas vu un score comme USA-Thailande (13-0). Ça veut dire que dans le monde entier, ça se développe. En Belgique, on ne peut donc pas s’arrêter-là. On doit continuer à investir.”

Ça avance aussi vite chez nous ? Parfois, on a l’impression que les autres grandissent plus vite.

”La clé reste l’engagement des clubs. Prenons l’exemple du Portugal. Des clubs comme Benfica et le Sporting Lisbonne ont décidé d’investir. Les filles ont des entrainements tous les jours. On compte entre 70 et 100 joueuses professionnelles là-bas. Chez nous, on n’y est pas encore. On doit travailler pour inciter les clubs à suivre ce genre d’initiatives. Ce qui est fait au Portugal, on ne retrouve pas ça chez nous. C’est ça qui fera la différence. L’intégration de la Super League dans la Pro League est une des étapes à franchir.”

guillement "Pour augmenter le niveau des Flames, les clubs doivent aussi s'y mettre."

Dans la presse flamande, vous avez dit que l’Euro vous avez plus coûté que rapporté. Comment est-ce possible alors que c’est un résultat historique ? Le prize money n’était pas élevé ?

”Nous avons reçu 205 000€ de l’UEFA pour la qualification en quarts mais à côté de ça, il y a tous les coûts : la logistique, l’hôtel, l’avion alors qu’on était dans l’incertitude des résultats, le staff ou encore les joueuses. Le fait d’aller en quarts a fait qu’on est resté une semaine de plus. Les frais étaient conséquents. Le montant reçu peut paraître élevé mais ça part vite On travaille pour pouvoir compenser financièrement et ça, c’est une démarche qui n’est pas nécessaire chez les messieurs car la publicité se fait toute seule. Pour les Flames, on doit aussi s’en occuper. Pour la Coupe du monde, l’objectif de la Fifa est d’arriver au même prize money que chez les messieurs. Le fait que la Fifa va directement rétribuer les joueuses (NdlR : minimum 30 000€ par joueuse), c’est une très bonne nouvelle.”