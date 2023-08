Vanhaevermaet, 31 ans, avait rejoint Reading en 2021 après des expériences à Lillestrom en Norvège et au SC Sand en Allemagne. En Belgique, elle a porté le maillot de Sinaai, Anderlecht et du Lierse.

La saison dernière, elle a disputé 22 rencontres pour Reading, trouvant le chemin des filets à cinq reprises, mais n'a pas pu éviter la relégation de Reading en deuxième division. En rejoignant Everton, la milieu évoluera donc toujours au sein de la Premier League féminine.

"Je suis très heureuse de rejoindre Everton", a réagi Vanhaevermaet, citée dans le communiqué. "C'est un grand club en Angleterre et l'équipe féminine a bien progressé sur les douze derniers mois. Everton joue déjà à un bon niveau et j'espère que je pourrai aider à poursuivre cette progression et contribuer à plus de succès."

Vanhaevermaet compte 49 caps avec les Red Flames et a trouvé inscrit six buts sous le maillot de l'équipe nationale.