Nicky Evrard prêtée à Brighton après quelques semaines à Chelsea : “Je rêve toujours de jouer pour Chelsea”

Arrivée il y a plusieurs semaines chez les demi-finalistes de la Ligue des Championnes, elle a pu découvrir l’environnement mais cela s’est arrêté-là. Pas de WCL avec les Blues pour le dernier rempart des Red Flames cette année. Avant le début de la Barclays Women’s Super League, Nicky Evrard a été prêtée à Brigthon il y a quelques jours.

À la recherche de temps de jeu

Dans le sud de l’Angleterre, elle y trouvera un statut de n°1 et du temps de jeu que la concurrence de l’Allemande Berger et de la Suédoise Musovic, l’une des meilleures gardiennes de la Coupe du monde, ne lui aurait pas offert. Après avoir côtoyé quelques jours Lauren James ou Sam Kerr, c’est la direction du Broadfield Stadium qu’elle a prise. Sans sourciller.

”Ce n’est pas une déception, affirme-t-elle. Brighton reste une très bonne étape dans ma carrière, une bonne évolution pour moi venant de la Belgian Super League. C’est un pas en avant par rapport à OHL. Et puis, Brighton a une nouvelle équipe, a réalisé de bons transferts et d’un niveau international. L’ambition est bien présente. Je suis donc heureuse.”

Règlement oblige, elle ne jouera pas contre Chelsea le 22 octobre prochain au Kingmeadow. Par contre, elle n’a pas fait une croix sur son envie de jouer un jour avec le maillot des Blues.

”C’est toujours un rêve de jouer pour ce club mais je dois continuer à m’entraîner, à me pousser le plus loin possible. Pour toute petite fille, jouer pour un grand club et pour des trophées, c’est un rêve. J’ai la chance d’appartenir à ce club. Maintenant, je dois prouver sur le terrain que je peux aussi faire partie de cette équipe, s’encourage la gardienne de 27 ans. J’ai toujours dit que c’était un marathon, pas un sprint.”

Les quelques semaines dans cet environnement lui ont évidemment donné l’eau à la bouche. “C’était vraiment bien avec un très bon entraîneur des gardiens. J’ai adoré les séances avec les autres gardiennes. C’était génial. J’ai appris beaucoup à leurs côtés.”

Nicky Evrard (droite) avec les autres gardiennes de Chelsea. Berger et Musovic sont à gauche. ©facebook/Chelsea Football Club Women

Révélation de l’Euro 2022, Nicky Evrard a été attentive à la dernière Coupe du monde. Depuis la Belgique, elle a pu observer Musovic, sa concurrente, se distinguer au plus haut niveau. “Pour être honnête, je suis plutôt une supportrice des gardiennes. J’apprécie énormément quand elles prestent à ce niveau. Elle a super bien joué et moi, ça me rend heureuse car cela reste une belle promotion pour notre poste. Et elle n’est pas la seule à avoir joué à ce niveau !”

La Nations League avant ses débuts anglais

Avec le transfert de Janice Cayman vers Leicester, elles sont désormais cinq Belges à évoluer en Angleterre. Tysiak poursuit à West Ham et Vanhaevermaet a rejoint Everton, contre qui Evrard entamera le championnat. Non reprise pour cette fenêtre internationale, Daniëls évolue, elle, à Liverpool.

”C’est évidemment un rêve de jouer une telle compétition avec d’aussi grands clubs, des grandes joueuses venues de beaucoup de pays. C’est génial pour continuer à te développer.”

guillement "Brighton, ce n'est pas une déception. C'est un pas en avant."

Avant de faire ses débuts en Angleterre, Nicky Evrard est revenue en Belgique pour lancer la Nations League avec les Flames. Une nouvelle compétition, qui sert de qualifications olympiques et pour l’Euro 2025, qu’elles lancent contre les Pays-Bas vendredi.

Un gros morceau qu’elles n’ont plus battu depuis 2016. En juillet, elles avaient même été battues 5-0 à Kerkrade en amical, juste avant le Mondial des OranjeLeeuwinnen (éliminées en quarts par les futures championnes du monde).

”On reste déçues de ce résultat, souffle celle qui a retrouvé sa compagne Shari, aussi sélectionnée pour ces deux premiers matchs. Certains médias avaient prétendu qu’on ne voulait pas jouer ce match mais c’est totalement faux. On reste des professionnelles et on est là pour jouer ce genre de rencontres. On est impatiente de débuter car on a eu que des amicaux ces derniers mois (NdlR : le dernier match officiel remonte au 6 octobre et la défaite contre le Portugal éliminant les Flames de la route vers la Coupe du monde). Cette semaine, on s’est entraînée pour être les plus fortes possibles face à elles. Plusieurs joueuses ont franchi une nouvelle étape dans leur carrière en club. On fera tout pour être au top durant 90 minutes à Louvain et montrer qui sont vraiment les Red Flames. Ensuite, dans un match, tout peut se passer.”