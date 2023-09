Serneels regarde à nouveau les Oranje dans les yeux après le 5-0 infligé aux Flames : "Les circonstances sont complètement différentes maintenant"

Début juillet, les footballeuses belges s'étaient encore inclinées 5-0 face aux Pays-Bas lors d'un match d'entraînement. "Cela m'a empêché de dormir pendant deux ou trois nuits. Mais il faut aller de l'avant. Et maintenant, les circonstances sont complètement différentes", a souligné Serneels lors d'un événement de presse la veille du match. "Certaines joueuses avaient même pris des vacances pendant que les Pays-Bas se préparaient à la Coupe du monde pour affronter, entre autres, les États-Unis. Bien sûr, j'ai retenu certaines choses de ce match et j'espère que nous obtiendrons un bon résultat demain". Serneels attend notamment de ses joueuses qu'elles jouent de manière plus agressive.