Julie Biesmans célébrée au coup d'envoi du match des Red Flames contre les Pays-Bas

Biesmans a décidé de mettre fin à sa carrière internationale à 29 ans. "Après la naissance de son fils cet été, elle souhaite, en plus de ses obligations dans son nouveau club d'OH Louvain, consacrer plus de temps à sa famille", avait alors expliqué l'Union belge dans un communiqué.

Elle avait fait ses débuts en équipe nationale le 17 octobre 2011 lors d'une victoire 2-1 contre la Hongrie. Avec 104 sélections, elle est actuellement la cinquième joueuse la plus capée de l'histoire. Elle a pris part à l'Euro en 2017 aux Pays-Bas et en 2022 en Angleterre, et a disputé son dernier match le 7 avril dernier en Autriche.