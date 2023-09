La Belgique commence la Women’s Nations League : une compétition pour éviter les scores fleuves et développer le niveau global (INFOGRAPHIES)

À lire aussi

La Ligue des Nations (avec un système de trois niveaux) doit désormais servir de développement et éviter ce genre de résultats. “Pour progresser, c’est mieux de jouer les Pays-Bas, l’Angleterre et l’Écosse que la Moldavie”, confirme Tessa Wullaert, la capitaine des Red Flames.

Women's Nations League ©IPM Graphics

Impact sur les qualifs de l’Euro 2025

Versée dans la poule A, dite de la mort, la Belgique n’est pas favorite. Si les Néerlandaises et les Anglaises se disputeront la 1re place, synonyme de demi-finales (avec deux tickets olympiques pour les finalistes), la Belgique doit absolument éviter la 4e place qui relègue en Ligue B. En étant troisièmes et en laissant l’Écosse derrière, les Red Flames disputeront un barrage face à une équipe ayant terminé 2e en Ligue B pour se maintenir à son niveau.

Au printemps et après ces relégations et promotions actées entre les différents niveaux, la route vers l’Euro 2025 débute. Les positions au terme de la NL déterminent les poules A, B et C des qualifications, sous le même format que la NL. Les huit premières équipes de Ligue A sont directement qualifiées pour la Suisse. Les huit autres disputent un barrage face à des équipes de Ligue C en même temps que la Ligue B sort six qualifiés. Au 2e tour des barrages, les sept derniers tickets seront distribués.

Qualification pour l'Euro 2025 ©IPM Graphics

Composition probable

Belgique : Evrard, Cayman, Kees, De Neve, Philtjens, Vanhaevermaet, Missipo, De Caigny, Detruyer, Eurlings, Wullaert.

Banc : Lemey, Lichtfus, Deloose, Tysiak, Delacauw, Teulings, Ampoorter, Blom, Fon, Janssens, Vanbelle, Wijnants.

Absences : Dhont, Marie Minnaert, Jody Vangheluwe sont blessées, Vande Velde n'est pas disponible et Biesmans a pris sa retraite internationale.

Programme de la Belgique

League A – Groupe A

Belgique – Pays-Bas Ve. 20 h 30

Écosse – Belgique Ma. 20 h 45

Angleterre – Belgique 27/10 – 20 h 45

Belgique – Angleterre 31/10 – 20 h 30

Belgique – Écosse 01/12

Pays-Bas – Belgique 05/12

*Les premiers des 4 groupes de Ligue A disputent les demi-finales. Les finalistes sont qualifiés pour les Jeux (ou les trois premiers si la France est finaliste).