Tessa Wullaert, une capitaine des Red Flames fière et heureuse après la victoire contre les Pays-Bas : “On avait un plan et il a fonctionné”

”On avait un plan et il a fonctionné, sourit la capitaine. Au début de la semaine, on pouvait penser que ça allait être facile pour les Pays-Bas mais on était bien en bloc, on a été présentes dans les duels, il y a eu de l’agressivité. On avait un plan et on leur a fait mal sur corners.”

Cette réaction, après le 5-0 aux Pays-Bas, elle a fait plaisir à un stade Louvain pas très rempli. “Mais tu ne peux pas comparer ces deux rencontres, répond d’emblée la joueuse de Sittard. On a été agressive et on a fait mal sur le peu d’occasions qu’on a eues. On n’a pas été chanceuses, on a été chercher ces buts. On a été dangereuses car le plan a été bien exécuté.”

Même si ce n’était que le premier match des Flames dans cette Nations League, la victoire et la prestation d’ensemble démontrent que les Belges ont avancé dans leur plan de marche. Et ce plan, comme l’a dit la boss des Belges, il a fonctionné face à un des ténors du foot mondial.

”On a bien contenu les attaquantes et on les a empêchées de trouver des solutions. On a bien travaillé en bloc équipe en fin de match quand elles poussaient. Mais même sur les longs ballons, elles n’ont pas été dangereuses car on a été solides dans les duels.”

Habituée à déflorer le marquoir, elle a, cette fois, eu un rôle plus ingrat sur le flanc pour aider Deloose. En allant arracher les ballons, elle a surtout été à la base de bonnes relances. “Il fallait récupérer et essayer de vite repartir de l’avant, se souvient-elle. Mais j’espère que ce ne sera pas toujours le cas (rires). Même si je continuerai à l’appliquer si ça nous permet de gagner ce genre de match.”