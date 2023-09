Nations League: quelle réaction d’orgueil des Red Flames !

Peut-être l’absence de la Belgique à la Coupe du monde aura gonflé leur orgueil, déjà blessé et écorché début juillet avec la claque reçue par ces Néerlandaises en amical alors que les Oranje Leeuwinnen préparaient un Mondial qu’elles ont quitté en quarts de finale.

Vexées d’avoir pris une nouvelle casquette et d’avoir joué les gentilles sparing-partners il y a trois mois, les Red Flames avaient à cœur de mettre les points sur les I et elles y ont mis de l’orgueil ! Celui nécessaire pour disputer une telle rencontre et exister dans un derby des Plats pays trop souvent revenus dans l’escarcelle des Néerlandaises ces dernières années.

Mais cette fois, c’était pour la Belgique ! Aux forceps, à l’abnégation dans une configuration défensive face aux Néerlandaises qui poussaient. Il y a eu cette réaction que les supporters attendaient après le but de Jill Roord. Certes, Detruyer a eu un peu de chances en déviant le centre de Blom mais la réaction a eu le don de perturber les Néerlandaises. Et puis, il y a eu ce jusqu’au-boutisme de Wullaert et compagnie pour forcer la gardienne adverse à concéder un corner et à mettre dans son but.

Battre les Pays-Bas pour une équipe majoritairement flamande, c’est comme battre la France en finale d’une Coupe du monde pour les Diables ! Ça a une saveur particulière que les Belges sont allées chercher. Bien aidées par les surprises d’Ives Serneels.

Pion central de l’animation offensive néerlandaise, Van de Donk a peut-être été surprise de ne pas retrouver sur le terrain son ancienne pote de Lyon, Janice Cayman. La recordwoman de capes se contentant d’un statut de joker. De quoi perturber la numéro 10 hollandaise qui a eu fort à faire avec les marquanges de Vanhaevermaet ou de Missipo. Il faut désormais confirmer en Écosse.

Belgique : Evrard ; Kees, De Caigny, De Neve (85e Wijnants) ; Vanhaevermaet, Missipo, Deloose, Delacauw (75e Cayman), Detruyer (75e Fon), Eurlings (35e Blom), Wullaert.

Pays-Bas : Weimar, Dijkstra, Janssen, Spitse (85e Egurrola) ; Groenen, Roord (85e Casparij), Pelova, Brugts, Van den Donk, Martens (85e Kalma), Beerensteyn (75e Snoeijs).

Arbitre : Ms. Klarlund (Dan).

Avertissement : Spitse.

Les buts : 60e Roord (0-1), 61e Detruyer (1-1), 90e+3 Weimar csc (2-1).