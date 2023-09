Les Red Flames en Écosse pour confirmer leur statut de leader en Women’s Nations League : “On devra être à notre meilleur niveau”

”C’était une belle victoire vendredi. Évidemment, l’euphorie a gagné notre groupe tout le week-end même si on a rapidement mis notre concentration sur ce deuxième match et sur ce qui arrive”, sourit Kassandra Missipo.

Ce qui attend la Belgique, c’est surtout Hampden Park. Un stade d’une capacité actuelle de 52 000 personnes mais surtout chargée en Histoire. Ça tombe bien, les joueuses d’Ives Serneels entendent bien continuer à écrire la leur dans cette première édition de la Women’s Nations League.

“C’est beau et les photos à l’intérieur sont vraiment marquantes mais on doit avant tout se focaliser sur le terrain et sur notre adversaire, continue la joueuse de Sassuolo en Italie. Penser à marquer l’Histoire n’était pas au programme de notre préparation. On a surtout pensé à la récupération, à bien s’entraîner. On verra pour la suite.”

Pointée à la 23e place mondiale (la Belgique est 18e), l’Écosse reste sur une courte défaite contre l’Angleterre mais, comme la Belgique, avait pointé ce duel, important pour éviter la quatrième place, synonyme de relégation directe vers la Poule B de la compétition. Mais le statut des Red Flames a légèrement changé depuis vendredi soir et l’auto-but de la gardienne néerlandaise Weimar à la 94e offrant la victoire à la Belgique.

”L’Écosse reste une très forte équipe, calme tout de suite la milieu de terrain. On y retrouve de fortes individualités. On l’a donc préparé de la même manière que le match d’ouverture. On devra d’ailleurs entamer la rencontre comme vendredi car pour nous, dans cette poule, chaque match est un gros match. Mais on se veut ambitieuses, on devra être au moins à 100 % pour ça. Le déroulement de vendredi nous l’a d’ailleurs montré : une équipe des Pays-Bas en dessous du très haut niveau perd contre nous. Si on n’évolue pas à notre niveau, on perdra, aussi. On doit conserver la mentalité qui nous a aidées vendredi !”