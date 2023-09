"Il est temps de traiter le football masculin et féminin sur un pied d'égalité" : Tessa Wullaert indignée après l’égalisation de l’Ecosse sur hors-jeu

À lire aussi

Une absence qui a pesé lourd dans la rencontre de la Belgique en Ecosse. Alors qu’elles auraient dû bénéficier d’un penalty en première période (pour un bras de la capitaine Corsie empêchant Blom de recevoir le ballon), les Red Flames ont encaissé un but d’Howard dans les arrêts de jeu du match alors qu’elle est hors-jeu.

Deux situations non sifflées par l’arbitre grecque Antoniou et qui n’ont donc pas pu être checkées. De quoi frustrer les Belges qui ont pu revoir les images ensuite : “Et un magnifique but hors jeu à la dernière minute contre nous. Il est temps d’égaliser l’UEFA. Il y a un grand besoin de VAR”, s’est d’ailleurs indignée Tessa Wullaert, la capitaine à l’assist sur le but de Missipo, sur ses réseaux sociaux.

Tessa Wullaert n'était pas contente. ©DR

À Utrecht aussi, dans l’autre match du groupe A de la poule A, les Anglaises pestaient sur le but de Lieke Martens qui était aussi hors-jeu (victoire des Néerlandaises au final).

Rappelons que Tessa Wullaert a intégré l’UEFA Football Board, un groupe de réflexion sur le football féminin composé de 19 joueuses (dont Harder, Putellas, Hegerberg).

”Un résultat fantastique”

Évidemment, la pilule était difficile à avaler dans le clan belge au coup de sifflet final après avoir mené aussi longtemps et cru à un extraordinaire 6/6 dans cette compétition, d’autant que Marie Detruyer a eu deux grosses occasions après le but de Missipo.

”Quatre points sur six, c’est un résultat fantastique, a, de son côté, réagi Ives Serneels. On peut être fier de ce que les Flames ont réalisé. Nous avons éprouvé des difficultés en première mi-temps, mais mon équipe a corrigé cela et nous sommes bien sortis des vestiaires pour la deuxième période.”

La physionomie du match en première période ne laissait pas augurer un tel résultat en effet au terme des 90 minutes. L’Ecosse, dans l’obligation de résultat à la maison après sa défaite face à l’Angleterre, a poussé, a mené la vie dure aux ailières et à la défense et a forcé Nicky Evrard à sortir des arrêts.

La joie de Kassandra Missipo après son premier but en équipe nationale.

”Si au début de la campagne, on m’avait dit qu’on prendrait un point ici, j’aurai signé des deux mains tout de suite le contrat, répond Kassandra Missipo qui a attendu sa 52e cap pour inscrire le tout premier but de sa carrière en équipe nationale. Il y a évidemment des points d’amélioration. On doit être plus en confiance devant par exemple mais je suis contente de l’équipe de manière générale. Je suis contente d’avoir marqué et en plus de la tête alors qu’on me dit toujours que comme je suis petite, je n’y arriverai pas. C’est une belle réponse (rires).”