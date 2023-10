Red Flames : Serneels convoque 23 joueuses pour les deux matches de la Ligue des Nations contre l’Angleterre, Brackman de retour

Par rapport au mois dernier, les Belges doivent se passer de leur attaquante Hannah Eurlings, en raison d’une grave blessure au genou. Amber Tysiak, est également absente. Jody Vangheluwe fera son retour dans le groupe, tout comme Constance Brackman.

Le concept de la Ligue des Nations féminine est similaire à celui du football masculin. 51 pays ont été répartis en trois ligues en fonction de leur position dans le classement mondial : les divisions A et B avec 16 pays et la division C avec 19 pays. Les quatre vainqueurs de groupe de la division A se disputeront le titre de la Ligue des Nations en février 2024.

La nouvelle Ligue des nations aura également une incidence sur les qualifications pour le Championnat d’Europe 2025 (et, par la suite, pour la Coupe du monde 2027). Les qualifications, qui débuteront au printemps 2024, suivront le même système et le même parcours que la Ligue des Nations (avec une subdivision en trois divisions). Les résultats de la Ligue des Nations déterminent la division dans laquelle un pays jouera.