Dans 43 jours, le dimanche 10 juillet, la Brabançonne retentira dans le complexe de Manchester City et l’Euro des Red Flames aura débuté contre l’Islande. Un premier match décisif que les Belges préparent déjà maintenant, à plus d’un mois.

Une longue période à première vue. Même si mercredi, pour son 2e rendez-vous, le groupe à disposition d’Ives Serneels ne comptait pas encore les 33 pré-sélectionnées. Une petite dizaine de joueuses avait seulement pris possession des terrains de Tubize, à l’image de ce que le staff national réserve chaque mercredi, depuis des mois, aux Flames en Belgique. À ceci près que ce mercredi, Tine De Caigny (Hoffenheim) et Justine Vanhaevermaet (Reading) avaient accompagné les Anderlechtoises et Vanmechelen.

Pas de quoi encore entrer véritablement dans le vif du sujet, les joueuses ayant retrouvé leur famille dans la foulée. Plus de 40 jours, cela s’apparente en effet plus à un marathon qu’à un sprint alors que les autres nations sont loin de ce stade. Le programme est donc dosé.

"C’est vrai que peu de nations s’organisent aussi longtemps à l’avance. Mais le programme est équilibré entre les entraînements, du repos, les moments en famille, différentes animations. Ce sera chouette", souffle Tessa Wullaert, cité à Fortuna Sittard, une nouvelle équipe ambitieuse aux Pays-Bas.

Le groupe ne sera pas complètement ensemble avant quelques jours (Janice Cayman a encore un match avec Lyon) et la préparation s’intensifiera progressivement, le staff ayant retenu les leçons de 2017. "C’est une décision qui a été prise après l’Euro effectivement. On était restées trop longtemps ensemble, ici à Tubize. Il y avait trop de rares moments avec les familles. Ce qui nous avait manqué au final. Le staff nous a écoutées."

Alors que les championnats nationaux sont terminés ou sur le point de se terminer, les Flames ont déjà l’Islande en ligne de mire (10 juillet). Le premier rendez-vous de la Belgique à l’Euro sera précédé de quatre autres amicaux (Angleterre le 16 juin, Irlande du Nord le 23, Autriche le 26, Luxembourg le 28). "La concentration grandira au fil des jours, tout comme l’envie. L’intensité sera aussi plus grande lors du tournoi. On sera vraiment fit pour le tournoi. Et le staff a les données des adversaires. On sera prêtes."