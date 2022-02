La Belgique d’Ives Serneels a l’occasion d’écrire une première ligne à son palmarès en cas de victoire ce mardi soir sur la Russie en finale de la Pinatar Cup, qu’elle dispute pour la première fois.

Après la Cyprus Cup (4 fois et une 3e place en 2019) et l’Algarve Cup (1 fois), la Belgique peut décrocher un premier trophée. Évidemment, le but premier de ce stage à San Pedro Del Pinatar, dans la région de Murcie dans le sud de l’Espagne, n’était pas la victoire finale mais plutôt de préparer les échéances d’avril (Albanie et Kosovo en qualifs du Mondial 2023) et à moyen terme l’Euro.

"C’est vrai qu’on s’est qualifiés pour la finale donc c’est bien mais si on gagne ce mardi, on pourra dire que le stage aura été parfait à 100 %", sourit Ives Serneels.

Après la Slovaquie et le pays de Galles, les Flames, toujours privées de Wullaert et Vanhaevermaet, auront un adversaire sur papier plus redoutable encore avec la Russie (25e place mondiale).

Après la qualification aux tirs au but, au terme d’un match compliqué, les Belges sont conscientes qu’il faudra un peu plus de poids à la finition cette fois.

"C’est le point qu’il fallait travailler le plus effectivement", lance Ives Serneels. "J’aurais préféré décrocher la qualification au terme du temps réglementaire. Mais cela dit, quand je vois la confiance qui habitait les joueuses et Diede Lemey dans les buts lors de la séance décisive, c’est plutôt positif. En première période, on était tombés sur une bonne organisation galloise et du bon physique en face mais finalement, en deuxième période, les occasions étaient pour nous."

Certes mais elles n’ont pas non plus été légion face à une nation classée à la 33e place mondiale. L’opposition sera de toute manière plus relevée ce mardi avec l’objectif victoire finale en bout de course. Les déchets techniques devront être effacés, les occasions ne devront plus être loupées autant pour espérer soulever le trophée.

Onze probable : Evrard ; Philtjens, De Neve, Tysiak, Deloose ; Biesmans, Onzia, Teulings, Cayman, De Caigny, Eurlings.

Banc : Lemey, Litchfus, Bastiaens, Iliano, Kees, Van Wynsberghe, Minnaert, Blom, Daniels, Eurlings, Jansens, Wijnants, Tison, Mertens, Van Belle, Petry.

Difficile de dire si Ives Serneels fera à nouveau tourner et donnera du temps de jeu aux jeunes arrivées vendredi. On planche plutôt pour l’équipe la plus compétitive.