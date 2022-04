Après Aline Zeler, c'est un autre grand nom du football belge version dames qui sera au centre d'un bouquin.

A 33 ans, Janice Cayman sortira en effet sa biographie en automne.

Forte de 123 caps, celle qui a remporté la Ligue des Champions en 2019 y retracera sa carrière, l'ayant vu débuter à l'Excelsior Kaart pour évoluer aujourd'hui sous les couleurs de Lyon.

Il sera écrit par Raf Willems.

Voici le communiqué de presse:

En Ligue des Champions de football féminin, la demi-finale contre le Paris-Saint-Germain approche à grands pas. Notre compatriote belge Janice Cayman s’apprête à entrer dans l'histoire. A nouveau. Car en 2019, elle a déjà pu soulever ce trophée tant convoité avec ses coéquipières de l'Olympique Lyonnais, le plus grand club européen de football féminin. Elle a réalisé une carrière impressionnante au plus haut niveau.

Son palmarès ne peut que frapper l'imaginaire : 2 Souliers d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions contre le VFL Wolfsburg, vainqueur de la Supercoupe d'Europe contre le FC Barcelone et leader du championnat de France. Elle n’aurait toutefois pas pu l'imaginer elle-même lorsqu’elle était petite fille et qu’elle a commencé à jouer au football avec l'équipe masculine locale d'Excelsior Kaart (Brasschaat). Mais lorsqu’on veut, on peut, même si le chemin fut parsemé de toutes les embûches, clichés et préjugés possibles. Janice finit par déménager aux États-Unis pour y obtenir son diplôme et retourner en Europe en tant que joueuse de football professionnelle à plein temps. Avec 123 caps en équipe nationale, Janice est aussi l'une des icônes du football féminin belge où elle figure en tête de liste et dans le top 3 de tous les temps entre Jan Vertonghen (136 caps) et Axel Witsel (120 caps).

Janice est un modèle dont l'histoire est la preuve que les rêves peuvent se réaliser. Sa persévérance et son esprit réaliste sont une inspiration pour petits et grands, qu’importe le sport ou l'activité. D'où l'idée de raconter l'histoire de Janice au grand public. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que Janice collaborera avec Raf Willems et Sportumi (faisant partie de Willems Uitgevers) pour publier l'histoire de sa vie sous forme de livre. Le livre sera disponible en magasin cet automne.