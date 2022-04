Cette semaine, les Flames se retrouvent pour se rendre dans les Balkans et y affronter l'Albanie (7/04) et le Kosovo (12/04) dans le cadre de la campagne qualificative pour le Mondial 2023 et y défendre leur deuxième place derrière la Norvège.





Pour ce déplacement face à des nations sur papier plus faible, Ives Serneels devra se passer d'Amber Tysiak. Titulaire indiscutable en défense centrale, la joueuse d'OHL n'a pas pris le chemin de Tubize où les Flames ont débarqué ce lundi.





Souffrant d'une déchirure des adducteurs (une blessure qu'elle traine depuis quelques semaines), comme nous le dit Het Belang Van Limburg, elle a été remplacée par Charlotte Tison qu'on a bien aperçu à Tubize alors qu'elle ne faisait pas partie des 23 initiales.





Au rayon blessures, on pourrait peut-être ajouter Ella Van Kerkhoven. L'attaquante d'Anderlecht semblait en forme depuis son retour sur le terrain après quasiment un an à l'infirmerie et elle devait d'ailleurs faire son grand retour en équipe nationale cette semaine mais, même si on l'a vu arriver au camp d'entrainement tubizien, elle devrait, selon HNB, être forfait pour ces deux prochains matches en raison d'une blessure.





Des paramètres physiques mauvais pour Vanmechelen





Le physique, c'est clairement l'un des points essentiels dans le dispositif de sélection du staff. On s'en souvient avec Justien Odeurs qui avait été écartée, en autonme, pour ne pas répondre aux exigences physiques de plus en plus relevées, ce serait aussi le cas de Davinia Vanmechelen. L'offensive du Standard avait loupé, suite à une blessure, la Pinatar Cup et n'a pas été reprise pour ce rassemblement malgré ses buts inscrits en playoffs de la SL.





Selon HNB, son absence pour le city trip dans les Balkans aurait été décidée car "ses paramètres physiques ne seraient pas bons et pas à la hauteur des critères imposés par le staff", peut-on lire chez nos confrères flamands.

A quelques semaines de l'Euro, on fait bien attention au physique des Red Flames dans le staff tricolore.