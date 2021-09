A Gdansk, les Red Flames vont se retrouver dans un grand stade qui pourrait voir débarquer des milliers de supporters. 20000 tickets sont effet offerts au public désireux de vouloir encourager l'équipe locale.

Dix mois après le dernier match à enjeu, la victoire 4-0 contre la Suisse validant la qualification pour l'Euro 2022, les Red Flames passent enfin à de nouvelles choses sérieuses après six matches amicaux (deux victoires contre le Luxembourg et l'Irlande et quatre défaites contre l'Espagne, la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas).





"Ces matches amicaux contre des équipes physiquement supérieures à nous nous ont permis de voir où on en était physiquement et sur quoi on devait travailler individuellement en hors saison, c'est une étape supplémentaire", continue la joueuse d'Anderlecht qui pourrait être titularisée en défense centrale en l'absence de Laura De Nève, sa capitaine au RSCA. "La confiance est là dans le groupe, on s'entraine bien, à nous de faire le travail ce vendredi sur le terrain."

confie Charlotte Tison absente en juin comme une grosse partie des Anderlechtoises.