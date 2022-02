La Belgique a décroché son premier trophée en gagnant la Pinatar Cup.

Ce n’était pas brillant mais on va dire que le principal, c’est d’avoir gagné. À la Pinatar Cup, dans le sud de l’Espagne, les Red Flames ont enchaîné trois victoires, dont deux aux tirs au but. Ce qui dans les chiffres est plutôt satisfaisant évidemment. Pourtant, en finale, contre la Russie, on a vu des adversaires bien plus consistantes. La Belgique a eu des occasions, une surtout, via un très beau mouvement initié par Eurlings sur un appui de Biesmans pour lancer une Cayman de nouveau offensive. Mais ce fut presque tout. La fin de match et la montée de Janssens ont apporté des situations dangereuses mais sans plus.