Vendredi 19h, les Red Flames affrontent la Pologne à Gdansk pour entamer leur qualification pour le Mondial 2023 disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour Ives Serneels et les Red Flames, les choses sérieuses vont enfin débuter. Le déplacement en Pologne, c’est en effet le premier match officiel de la sélection en 2021 après six amicaux qui avaient suivi Belgique-Suisse fin 2020 se terminant par une victoire 4-0 validant la qualification pour l’Euro 2022 en Angleterre (initialement prévu en 2021 mais reporté d’un an suite à la reprogrammation de l’Euro masculin).

Mais avant de faire ses valises pour Big Ben et défendre ses chances au Championnat d’Europe en juillet prochain, la Belgique doit entamer ses qualifications pour le Mondial 2023, quatre ans après avoir échoué de peu pour l’édition 2019. Pour obtenir son ticket, il faudra gagner son groupe ou sortir des barrages en octobre 2022 (après avoir terminé 2e du groupe).

L’occasion de présenter cette nouvelle campagne qualificative avec le sélectionneur Ives Serneels qui retrouve ses troupes après les deux dernières joutes amicales en juin en Espagne et au Luxembourg.