Au Lisp, le stade du Lierse, les Red Flames affrontent ce jeudi l’Irlande du Nord (47e au ranking Fifa) pour le deuxième match de préparation en vue de l’Euro. Une semaine après la défaite 3-0 en Angleterre, on s’attend à tout autre résultat face à un plus modeste adversaire.

L’intérêt du match sera surtout de voir certaines joueuses à l’œuvre. Dont Ella Van Kerkhoven. Si la présence de Missipo (qui n’avait plus mis un pied sur un terrain avec ballon depuis mai 2021) dans les 23 semblait finalement tenir la route vu le discours du coach, la sélection d’Ella est tout de même une surprise tant on pensait les solutions plus fournies à son poste. Personnage attachant dans le vestiaire, l’attaquante de 28 ans connaît en tout cas une semaine riche en émotions : une sélection pour l’Euro, un transfert à OHL (en provenance d’Anderlecht avec qui elle a été championne de Belgique) et un retour en noir-jaune-rouge cette semaine après 18 mois d’absence, le sélectionneur ayant confirmé vouloir lui offrir du temps de jeu.