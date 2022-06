A moins d'un mois du lancement de l'Euro, le staff des Red Flames a dévoilé sa sélection des 23.

Cinq joueuses, par rapport au dernier groupe disparaissent: Jill Janssens, Lenie Onzia, Chloé Vande Velde, Femke Bastiaen et Jassina Blom pas reprises.

Petite surprise avec la présence d'Ella Van Kerkhoven. Blessée depuis le printemps, l'attaquante revient seulement dans le coup petit à petit alors qu'elle revenait déjà de blessure à l'époque. Son dernier match sur le terrain remonte au printemps. Elle avait joué deux matches des playoffs en Super League avec Anderlecht, et avait marqué contre Genk et Bruges mais avait rapidement repris le chemin de l'infirmerie. En équipe nationale, elle n'a plus joué pour les Red Flames depuis février 2021 et le déplacement amical en Allemagne. Elle avait joué 10 minutes.

Rayon petite surprise, on peut aussi noter la présence de Charlotte Tison. La défenseuse/milieu de terrain offre plusieurs solutions défensives mais faisait la navette entre la feuille de match et le groupe élargi ces derniers mois.

Dans les cinq non reprises, on retiendra l'absence de Lenie Onzia. La trentenaire d'OHL apportait son expérience mais elle ne fera pas le déplacement en Angleterre. "C'est un choix d'équilibre à chaque poste et comme pour les autres postes, j'estimais que d'autres joueuses apportaient un niveau plus relevé. Evidemment, respect pour sa grande carrière (NdlR: elle met fin à sa carrière) et elle mérite une grande fête pour sa carrière. Mais pas maintenant, elle fait partie des réservistes et on ne sait jamais avec les blessures."

Plusieurs joueuses disputeront leur premier Euro: Lichtfus, Kees, Tison, Tysiak, Vangheluwe, Delacauw, Minnaert, Missipo, Vanhaevermaet, Dhont, Eurlings, Wijnants.

Jeudi, les Flames disputent leur deuxième match de préparation. A Lierre, elles reçoivent l'Irlande du Nord, elles enchaineront dimanche l'Autriche et le 28 juin le Luxembourg.

A l'Euro, elles commencent avec l'Islande le 10 juillet, suivront la France (14/07) et l'Italie (18).

La sélection