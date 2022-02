Il y a quelques jours, la Fédération française de football a annoncé se porter candidate pour l’Euro 2025, rejoignant là une liste de prétendants. Un événement pour lequel les Red Flames tenteront de se qualifier une fois la campagne qualificative pour le Mondial 2023 terminée (un événement qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande).

Entre-temps, la Belgique disputera l’Euro en Angleterre, en juillet prochain, et s’est surtout engagée avec l’Allemagne et les Pays-Bas dans une procédure de candidature pour le Mondial 2027 ! Une candidature conjointe qui avait été annoncée il y a plus d'un an.

La Belgique candidate pour le Mondial 2027

Bizarrement, l’ouverture des candidatures pour l’Euro féminin suivant