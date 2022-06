Les Red Flames terminent leur préparation mardi avec le Luxembourg.

Cela reste une défaite, la deuxième sur les trois matches de préparation, mais paradoxalement, la rencontre de ce dimanche contre l’Autriche est peut-être la prestation la plus aboutie des Belges jusqu’à présent. "C’était un vrai match d’Euro, s’enthousiasmait d’ailleurs Janice Cayman. Mais le haut niveau et l’Euro, c’est aussi l’efficacité et on n’y est pas parvenues."