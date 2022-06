Il n’y a évidemment pas lieu de paniquer, la Belgique n’entre en lice à l’Euro que le 10 juillet, contre l’Islande, mais ce deuxième match de préparation face à une modeste nation (tout de même qualifiée pour l’Euro et qui jouera l’Angleterre, la Norvège et l’Autriche) n’a en tout cas pas été très rassurant.

Une semaine après la défaite, logique, en Angleterre, c’est par une victoire convaincante qu’elles ont lancé le triptyque à Lierre, mais que ce fut poussif les 60 premières minutes et surtout la première période. C’est d’ailleurs avec la montée au jeu de Dhont et le replacement défensif de Cayman, au détriment d’une Kees qui avait dépanné au back droit et qui enchaînait là une nouvelle titularisation, que la Belgique s’est montrée bien plus offensive avec de plus un visage plus séduisant. Profitant aussi de l’exclusion de la gardienne nord-irlandaise.

(...)