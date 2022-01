Justien Odeurs ne portera plus le maillot des Red Flames, c'est l'annonce que la gardienne d'Anderlecht a faite ce mercredi en début de soirée.

A quelques semaines d'un stage préparatoire à l'Euro que les Flames feront en Espagne, la joueuse qui aura 25 ans en mai a pris cette décision et ne sera donc pas présente en Angleterre pour l'Euro 2022, une qualification à laquelle elle avait grandement participé.

"C'est avec le cœur lourd que je veux partager avec vous une décision difficile mais délibérée aujourd'hui. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale avec effet immédiat. Pendant huit ans, j'ai porté fièrement le maillot de l'équipe nationale. L'équipe nationale m'a beaucoup apporté : des expériences inoubliables et des amis pour la vie.

Mais cela m'a aussi enlevé beaucoup de choses en même temps : confiance, respect et individualité.

En ce moment mon bien-être mental prime et je choisis de me concentrer sur le sportif à 200%. Je resterai donc gardien de but à Anderlecht avec beaucoup d'ambition et j'espère connaître de nombreux autres succès sportifs en club, cette année et les années à venir.

Je souhaite le meilleur à mes coéquipiers des Red Flames."

Ces derniers mois, le statut de la joueuse aux 44 caps (69 sélections) avait évolué au sein de l'équipe nationale.

Gardienne titulaire encore lors du début des qualifications pour le Mondial 2023 en Pologne et contre l'Albanie, l'Anderlechtoise n'avait plus été reprise lors du 2e rassemblement, le staff justifiant sa décision par le fait qu'elle ne respectait plus les exigences sportives de plus en plus élevées par le staff. Ca n'avait pas empêché l'entraineur de la rappeler pour la suite en novembre pour les matches contre la Pologne et l'Arménie. Mais pour ces deux dernières rencontres, elle avait été retrogradée dans la hiérachie, derrière Nicky Evrard, laquelle récupérait une place de titulaire qu'elle avait dû laisser à Odeurs après la défaite en Suisse lors des qualifications pour l'Euro 2022, c'était en septembre 2020.

Justien Odeurs avait fait ses débuts en équipe nationale le 22 novembre 2014 avec une victoire contre la Pologne (1-4) en amical.