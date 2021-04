Finalement, l'aventure de Janice Cayman à Lyon va continuer. Alors que son contrat arrivait à son terme en juin, l'Anversoise a été prolongée pour deux saisons supplémentaires.

Arrivée en 2019, et vainqueur de la Ligue des Champions 2020, la Red Flame aux 111 caps est désormais liée avec Lyon jusqu'en 2023.

Une belle preuve de confiance envers la joueuse de 32 ans.

"Je suis très contente et très fière de prolonger cette belle aventure avec l’OL. J’ai déjà gagné quelques titres ici, et j’espère bien aller en chercher d’autres durant les deux prochaines années. On a notamment 6 finales à disputer pour la fin du championnat de France, et j’espère bien décrocher à nouveau ce trophée", a-t-elle confié sur le site du club.