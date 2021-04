Sur papier, le match Belgique-Irlande de dimanche au stade Roi Baudouin n’est pas l’affiche la plus attractive que les Red Flames ont eue à leur programme ces derniers mois. Il ne manquera toutefois pas d’intérêt si Janice Cayman venait à fouler la pelouse bruxelloise.

À 32 ans, l’Anversoise égalera en effet le record de caps chez les Red Flames détenu par Aline Zeler en atteignant les 111 matchs disputés, le premier remontant au 28 octobre 2007 contre l’Allemagne, cinq mois après sa première sélection (en Suisse) sous Anne Noé. Il y a 14 ans, elle remplaçait alors Maud Coutereels à la 84e pour lancer son aventure avec les Diablesses de l’époque.

De ses débuts dans le jardin familial, aux côtés de son père, ancien footballeur, et de ses trois frères Filip, Manu et Vincent, au sommet de l’Europe avec Lyon, Janice a connu l’évolution du football féminin pour en devenir l’un des plus beaux porte-drapeaux en Belgique.

Dans le cercle restreint des centenaires parmi nos internationaux, elle se hissera sur la deuxième marche du podium aux côtés d’Aline Zeler, derrière Jan Vertonghen (126) et devant Axel Witsel, qu’elle laisse seul à la 3e place (110).



(...)