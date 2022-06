De retour sur les terrains après un an d'absence, Kassandra Missipo a confié lundi, à Tubize, qu'elle se sent à présent à "90 pour-cent" de ses capacités. "La semaine passée, j'étais à 85 pour-cent. Maintenant je pense que je suis à 90 pour-cent. Dans deux semaines je serai à 100 pour-cent et durant l'Euro à 200 pour-cent", a souri la nouvelle joueuse du FC Bâle.

Missipo avait subi une déchirure des ligaments du genou gauche en mai 2021. Elle était même sans club au moment de figurer dans la présélection d'Ives Serneels pour l'Euro. En entrant au jeu contre l'Angleterre, elle a disputé ses premières minutes depuis plus d'un an. "J'étais excitée au moment de monter. J'avais un peu de stress, car elles sont très fortes. Mais j'étais contente. Ce n'était pas un de mes meilleurs matchs, mais j'ai fait mon job, j'ai fait de mon mieux. Contre l'Irlande du Nord, je me suis améliorée. Cela ira mieux de match en match. Et les gens verront la nouvelle Kassie", a expliqué la milieu de terrain, qui estime être désormais une "joueuse plus mature". "Avant, j'étais très impulsive. Maintenant, je suis plus concentrée. Mais avec la même mentalité. Il y a toujours quelque chose de nouveau, tu vis de nouvelles expériences, tu vois les choses différemment."

Si elle sent qu'elle "progresse physiquement", Missipo préfère rester calme à deux semaines du début de l'Euro. "Je m'améliore, mais tu ne sais pas ce que le corps va dire. Il peut dire stop, alors je ne pourrai rien faire. Pour le moment, je suis contente chaque fois que je progresse. Je serai euphorique quand je jouerai mon premier match en Angleterre, mais pour l'instant, je reste calme et je dois travailler. Les émotions viendront quand on sera en Angleterre. Là, on va s'éclater."