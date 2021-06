Pour la dernière sortie amicale avant les choses sérieuses en septembre, les Red Flames avaient pris possession du club de Wiltz où elles ont affronté ce samedi le Luxembourg (122e au ranking mondial).

Face à cette modeste équipe voisine, le staff noir-jaune-rouge avait fait tourner l'effectif, moins de 48 heures après la défaite 3-0 en Espagne dans la fournaise locale. C'est en effet un onze de base totalement remanié qui a entamé la rencontre et on retrouvait alors l'équipe C à l'oeuvre, Cayman, Tysiak et compagnie prenaient alors place sur le banc aux côtés d'autres nouvelles comme Vanzeir, la soeur de Dante. Laura De Neve disparaissait elle de la feuille de match.

Cette joute amicale a alors permis à Diede Lemey de célébrer sa 5e caps, quatre ans après la dernière le 11 avril 2017 (lors de Belgique-Ecosse) et à Jassina Blom de retrouver aussi du temps de jeu en équipe nationale avec sa 11e cap, deux ans après la 10e et Grèce-Belgique du 24 mai 2019. Tandis que d'autres ont reçu une première chance de s'illustrer avec le maillot des Red Flames.

Avec des réservistes ou des troisièmes couteaux, la Belgique a fait le job en ouvrant rapidement la marque grâce à Jassina Blom qui inscrivait son 3e but en équipe nationale à la 9e minute après un bon mouvement sur le flanc droit.

Pour le reste, les Red Flames n'ont pas toujours été en réussite malgré une domination évidente tant dans la possession de balle ou dans le jeu et les occasions. Elles arrivaient aussi à se sortir des situations périlleuses tranquillement.

Les grosses occasions n'ont toutefois pas été légion et il a fallu attendre aussi la 72e pour voir Vanmechelen forcer la gardienne luxembourgeoise à une parade. Les offensives belges, avec les montées de Cayman et d'Eurlings, ont été un peu plus nombreuses dans les 20 dernières minutes mais il a tout de même manqué un deuxième but.

Belgique: Lemey, Van Belle (59e Pauwels), Swevers, Vanwynsberghe, Brackman, Mertens, A. Janssens (59e Cattoor), J. Janssens (67e Eurlings), Detruyer (67e Cayman), Vanmechelen (78e Meersman), Blom (78e Vanzeir).

Le but: 9e Blom (0-1).