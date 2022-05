Adversaire de la Belgique le 14 juillet à l'Euro, en Angleterre, la France a dévoilé ses 23 joueuses pour le tournoi européen.

On note que Corinne Diacre a décidé de se passer des Lyonnaises Eugénie Le Sommer et Amandine Henry et de la Parisienne Kheira Hamraoui. Les deux premières n'ont plus trouvé grâce aux yeux de la sélectionneuse depuis quelques mois déjà, la joueuse du PSG paie, elle, les suites de son agression et des tensions existantes avec Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

La sélection française