Avec Amber Tysiak (blessée aux adducteurs), Davinia Vanmechelen est la grande absence du rassemblement national qui verra les Red Flames affronter, dans les Balkans, l’Albanie (7/04) et le Kosovo (12/04) dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2023.

Pourtant, la n°10 du Standard n’est pas blessée puisqu’elle a marqué les derniers matches en playoffs de Super League. Sa non-sélection, Ives Serneels l’a justifié parce que ses critères physiques n’étaient pas bons, ou en tout cas pas assez bons que pour être reprise cette fois. A l’image de ce que Justien Odeurs avait connu aussi il y a six mois et qui a décidé elle de mettre un terme à sa carrière internationale quelques semaines plus tard.

Déjà absente de la Pinatar Cup en février, celle qui compte tout de même 44 caps semble être sortie des cadres malgré un jeu tout en technique et en provocation, différent de la vitesse d’une Wijnants pour ne citer qu’elle. Ce n’est donc pas, comme pour Justien Odeurs, à cause de son rendement actuel chez les Rouches (notons qu’elle s’était blessée fin janvier en championnat). Et pas à cause de son rendement sur le terrain, qui est plutôt bon avec les Rouches.

"Les critères ne sont pas trop stricts", répond le sélectionneur. "S’ils l’étaient, je devrais virer tout mon staff. Ils ont été discuté en profondeur avec les joueuses et Davinia savait qu’elle était proche de la zone rouge. Pour elle, répondre et s’assurer qu’elle respecte ces paramètres la prochaine fois est la meilleure option pour elle."

La question des critères a aussi été posées à Julie Biesmans et Tessa Wullaert, présentes aux interviews ce mardi. Pour la joueuse du PSV, "il est normal d’avoir ce genre de critères si on affiche l’ambition d’atteindre le Top 8 à l'Euro", a-t-elle confié. "Peut-être que de l’extérieur, ça peut paraître choquant mais de notre côté, on comprend ces critères."

A ses côtés Tessa Wullaert opinait dans ce sens: "On a validé ces critères car nous sommes ambitieuses. Ils sont individualisés car chacun a des paramètres personnels."

6/6 pour les Belges obligatoire

Cette sélection, Ives Serneels l'a établie pour aller en Albanie et au Kosovo dans la campagne qualificative pour le Mondial 2023. Là-bas, face à des modestes adversaires, les joueuses n'auront pas droit ramener autre chose qu'un 6/6. "C'est toujours plus difficile en jouant là-bas", lance Julie Biesmans. "Il ne faut surtout pas penser que ce sera facile. Si on ne joue pas bien et pas vite assez, ce sera difficile. Il faudra prendre les six points, il n'y a pas d'excuses mais si on veut aller en Coupe du Monde, on doit gagner ces matches."