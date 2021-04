Plus d’un mois après les deux défaites subies face aux voisines néerlandaises et allemandes, la Belgique reçoit, ce jeudi, la Norvège avant d’accueillir l’Irlande, dimanche, au stade Roi Baudouin. Pointées à la 11e position du classement mondial, les Norvégiennes affichent un bilan international peut-être moins brillant ces dernières années que celui des deux derniers adversaires de la Belgique mais elles présentent toutefois une carte de visite impressionnante : championnes du monde 1991, championnes olympiques 2000, championnes d’Europe 1987 et 1993 (première équipe européenne à détenir les trois trophées).

(...)