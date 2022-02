Blessée à la cheville, depuis le dernier match du RSCA Women de Super League contre Zulte, durant lequel elle a marqué un super coup franc en pleine lucarne, Wullaert a quitté San Pedro del Pinatar en Espagne où les Flames disputent la Pinatar Cup après avoir déjà manqué le match d’ouverture contre la Slovaquie mercredi.

Et un match des Flames sans sa capitaine, ça n’arrive pas tous les jours. Arrivée en sélection le 20 août 2011, la joueuse de 28 ans n’a manqué que douze rencontres seulement en onze ans dont le succès 4-0 de mercredi mais aussi les deux amicaux de juin (contre l’Espagne et le Luxembourg avec une défaite et une victoire à la clé) à la suite d’une douzaine de cas Covid dans l’effectif anderlechtois.

Figure de proue de la sélection, Tessa Wullaert n’est pas seulement la meilleure buteuse des Flames. C’est surtout l’une des pierres angulaires de l’animation offensive belge, capable de passes déstabilisantes, de débordements percutants et dotée d’une finition redoutable (59 buts en 104 caps).

Si mercredi, les Flames ont planté 4 buts, il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour voir les Flames émerger clairement. "Nous avons marqué au bon moment", plaide Serneels. Face aux Galloises (33es au ranking Fifa), les occasions laissées à l’adversaire et celles loupées pourraient toutefois se payer beaucoup plus cher.

La solution viendra peut-être de De Caigny. Repositionnée dans l’entre-jeu, elle avait montré de belles choses (jeu en un temps, replis défensifs, présence dans le rectangle) mais son apport offensif pourrait être plus intéressant en retrouvant l’attaque.

Onze probable : Evrard ; Deloose, Tysiak, Kees, Philtjens ; Onzia, Biesmans, Blom, Cayman, De Caigny, Eurlings.

Banc : Lemey, Lichtfus, De Neve, Iliano, Van Wynsberghe, Daniels, Janssens, Wijnants.

Les six jeunes (Bastiaen, Tison, Mertens, Van Belle, Teulings, Petry) venues des U23 ne devraient pas être titulaires, ayant joué jeudi contre l’Espagne. Si Serneels a de l’ambition dans le tournoi, il ne devrait pas chambouler l’équipe même si la titularisation de Kees aux côtés de sa coéquipière en club Tysiak, en défense centrale, ne serait pas une énorme surprise.